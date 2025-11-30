Явка избирателей по КР на 17.00 - 27,89%

Явка избирателей на выборах депутатов Жогорку Кенеша на 17:00 составляет 1 млн 197 тыс. 243 человека или 27,89%. Количество избирателей в контрольном списке - 4 млн 294 тыс. 243 человека, сообщает Центризбирком КР.

Согласно официальным данным, статистика по округам следующая:

округ №1 - 46 820 избирателя или 34,38% округ №2 - 44 894 или 31,06% округ №3 - 41,617 или 30,47% округ №4 - 45 208 или 35,22% округ №5 - 39 521 или 23,97% округ №6 - 40 529 или 25,09% округ №7 - 38 230 или 27,03% округ №8 - 44 783 или 31,48% округ №9 - 32 061 или 26,02% округ №10 - 47 965 или 35,09% округ №11 - 31 962 или 20,56% округ №12 - 43 552 или 28,18% округ №13 - 57 909 или 36,12% округ №14 - 41 469 или 27,83% округ №15 - 51 376 или 32,07% округ №16 - 42 922 или 32,09% округ №17 - 36 862 или 24,70% округ №18 - 37 722 или 26,92% округ №19 - 32 189 или 23,18% округ №20 - 23 531 или 18,36% округ №21 - 30 814 или 22,10% округ №22 - 31 261 или 22,97% округ №23 - 31 564 или 23,83% округ №24 - 26 920 или 19,94% округ №25 - 35 192 или 24,80% округ №26 - 41 755 или 31,57% округ №27 - 45 018 или 28,59% округ №28 - 32 143 или 26,33% округ №29 - 43 491 или 31,57% округ №30 - 48 288 или 35,39%

Напомним, в Кыргызстане 30 ноября проходит голосование в рамках досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша. В выборах участвуют 460 кандидатов.