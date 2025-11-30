Явка избирателей по КР на 17.00 - 27,89%

Явка избирателей на выборах депутатов Жогорку Кенеша на 17:00 составляет 1 млн 197 тыс. 243 человека или 27,89%. Количество избирателей в контрольном списке - 4 млн 294 тыс. 243 человека, сообщает Центризбирком КР.
Согласно официальным данным, статистика по округам следующая:
- округ №1 - 46 820 избирателя или 34,38%
- округ №2 - 44 894 или 31,06%
- округ №3 - 41,617 или 30,47%
- округ №4 - 45 208 или 35,22%
- округ №5 - 39 521 или 23,97%
- округ №6 - 40 529 или 25,09%
- округ №7 - 38 230 или 27,03%
- округ №8 - 44 783 или 31,48%
- округ №9 - 32 061 или 26,02%
- округ №10 - 47 965 или 35,09%
- округ №11 - 31 962 или 20,56%
- округ №12 - 43 552 или 28,18%
- округ №13 - 57 909 или 36,12%
- округ №14 - 41 469 или 27,83%
- округ №15 - 51 376 или 32,07%
- округ №16 - 42 922 или 32,09%
- округ №17 - 36 862 или 24,70%
- округ №18 - 37 722 или 26,92%
- округ №19 - 32 189 или 23,18%
- округ №20 - 23 531 или 18,36%
- округ №21 - 30 814 или 22,10%
- округ №22 - 31 261 или 22,97%
- округ №23 - 31 564 или 23,83%
- округ №24 - 26 920 или 19,94%
- округ №25 - 35 192 или 24,80%
- округ №26 - 41 755 или 31,57%
- округ №27 - 45 018 или 28,59%
- округ №28 - 32 143 или 26,33%
- округ №29 - 43 491 или 31,57%
- округ №30 - 48 288 или 35,39%
Напомним, в Кыргызстане 30 ноября проходит голосование в рамках досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша. В выборах участвуют 460 кандидатов.