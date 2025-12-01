Погода
$ 87.31 - 87.66
€ 100.57 - 101.57

В Туркменистане разрешили майнинг криптовалют и деятельность криптобирж

251  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал "Закон о виртуальных активах", который разрешает майнинг криптовалют и деятельность криптобирж на территории страны. Документ вступит в силу 1 января 2026 года, сообщила газета "Нейтральный Туркменистан".

Закон регулирует создание, выпуск, хранение, использование и оборот виртуальных активов. Криптовалюты в Туркменистане могут быть объектом гражданского права, но не признаются платежным средством, валютой или ценной бумагой. Виртуальные активы могут быть как обеспеченными, так и необеспеченными.

Майнинг смогут осуществлять индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые обязаны пройти государственную регистрацию в Центральном банке Туркменистана в электронной форме. При этом запрещена практика скрытого майнинга - использование чужих вычислительных мощностей без ведома владельца.

Деятельность криптобирж и обменников - поставщиков услуг виртуальных активов - будет лицензироваться Центробанком Туркменистана. Открытие криптовалютного кошелька на таких площадках возможно только по итогам полной идентификации пользователя в соответствии с законом о противодействии отмыванию денег.

К услугам криптобирж относятся обмен, купля-продажа, хранение, перевод, управление виртуальными активами, а также первичное размещение. Учредителями криптобирж могут выступать как резиденты Туркменистана, так и иностранные граждане за рядом исключений. В частности, учредителями или акционерами поставщиков услуг виртуальных активов не могут быть физлица и юрлица, зарегистрированные в офшорных зонах или имеющие счета в банках, расположенных в офшорах.

Государство не несет ответственности за обязательства криптоплатформ и возможную потерю стоимости виртуальных активов.

Закон также вводит требования к рекламе криптовалют. В рекламных материалах необходимо размещать предупреждения о рисках потери средств, разъяснения, что эти активы не поддерживаются государством и не являются официальным платежным средством. Запрещены обещания доходности, ссылки на предметы роскоши, бонусы и скидки, использование образов несовершеннолетних и представление криптовалют как легкого способа обогащения.

Кроме того, документ запрещает лицам, связанным с криптовалютной деятельностью, использовать в названиях и символике слова "государственный", "Туркменистан", "туркмен", "туркменский", "национальный" в любых формах и сочетаниях. Лица, не занимающиеся криптодеятельностью, не могут использовать слова "виртуальный актив", "криптовалюта" и "цифровой актив" в своих названиях и рекламе.

Источник: Фергана


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453037
Теги:
Туркменистан, криптовалюта
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  