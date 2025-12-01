В Таджикистане теперь всем госучреждениям с 18.00 будут отключать свет

В Таджикистане ввели новые ограничения на подачу электроэнергии - по окончании рабочего дня будут отключать свет во всех бюджетных организациях, сообщает интернет-издание Asia-Plus.

"Компания "Распределительные электрические сети" Таджикистана направила своим филиалам по стране дополнительные инструкции по ограничению подачи электроэнергии отдельным категориям потребителей (копия документа есть в распоряжении "Азия-Плюс").

В соответствии с этими директивами:

- Потребители 1-й группы мощностью до 5 кВт (кроме города Душанбе), к которым относятся промышленные и непромышленные потребители (объекты), должны быть отключены от электросети в период ограничения.

- "Умные счетчики" также должны быть отключены от биллинговой системы (система учета электроэнергии) в период ограничения поочередно в установленном порядке (часы ограничений в первых двух пунктах не указаны).

- Электроснабжение бюджетных организаций приостанавливается с 18:00 до начала следующего рабочего дня.

- Все остальные государственные предприятия также будут отключаться от сети с 18:00 до начала нового рабочего дня.

- Уличное освещение, не относящееся к стратегически важным объектам, должно быть выключено.

- Все зарядные станции для электромобилей (EV charging station) будут отключаться с 18:00 до 22:00.

В письме, подписанном гендиректором ОАО "Распределительные электрические сети" Салви Манодж 27 ноября, подчеркивается, что все эти директивы должны быть выполнены немедленно. На какой срок вводятся дополнительные ограничения – не сообщается.

Безлимитные лимиты

Ограничения на подачу электроэнергии действуют в Таджикистане с последней декады сентября.

Представители компании по распределению электроэнергии объяснили частые и длительные отключения потребителей от сетей низким уровнем воды в Нурекском водохранилище (почти на 3 метра ниже по сравнению с этим же периодом прошлого года). Однако они не уточняют, с чем связано снижение уровня воды в резервуаре.

Представители ОАО "Распределительные сети электропередачи" в начале этой недели сказали, что население страны (кроме Душанбе) сейчас получает свет утром с 5:30 до 8:00 и вечером с 17:30 до 21:00.

Однако жители регионов Таджикистана утверждают, что получают электричество только по два часа утром и вечером. В последние дни на несколько часов без света периодически остаются и жители разных районов Душанбе", - пишет СМИ.