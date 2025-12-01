Бакетаев: О сколько нам открытий чудных… принесли выборы в Кыргызстане

Когда наблюдал за прошедшими досрочными парламентскими выборами в Кыргызстане, поймал себя на неожиданной мысли, что вот он - тот редкий момент, когда Александр Сергеевич Пушкин вполне мог бы стать политическим комментатором. Простите это смелое сравнение, но если бы поэт оказался сегодня среди нас, он, возможно, именно такими строками начал бы колонку о нынешней кампании. А может, написал бы эпиграмму на каждого кандидата, талант позволял. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог Бакыт Бакетаев.

"Тем не менее и без поэзии события, свидетелями которых мы стали, действительно впечатляют. В новом парламенте появятся "железные" 30 женских мест. Это почти как британская традиция наследственных лордов, только у нас - наследственные представители материнской мудрости. Во многих развитых странах женщины давно занимают ключевые государственные посты, в том числе возглавляют министерства обороны. И практика показывает: там, где женщины участвуют в управлении, меньше хаоса, больше порядка, а решения зачастую - мудрее.

Не зря Аркадий Райкин говорил: "Женщины созданы дарить нам радость и попробуй только отказаться от такого подарка".

Поэтому появление внушительного женского блока в Жогорку Кенеше - это не просто соблюдение требований закона. Это шанс. Шанс на то, что парламент станет внимательнее к людям - к детям, пожилым, всем тем, кто чаще всего остается незамеченным в коридорах власти. Женщины нередко привносят в государственную политику то, чего не хватает многим кабинетам: терпение, мягкую силу, способность принимать решения сердцем, но при этом с холодной, расчетливой головой.

Хочется пожелать новоизбранным депутатам-женщинам именно этого холодного ума, горячего сердца и твердой уверенности, что доброта - это тоже политическая сила.

Мужчинам-депутатам можно дать лишь один дружеский совет: прислушивайтесь к коллегам. Женский голос в парламенте - это не про квоты. Это про гуманизм, моральные ориентиры и ту самую материнскую нежность, которая часто оказывается сильнее любых политических технологий.

Как говорил Михаил Жванецкий: "Умные мужчины уважают женщин. Остальные - тренируются". Так что давайте уважать и строить страну, в которой мудрость и доброта перестанут быть дефицитом".