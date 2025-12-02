Погода
Венесуэла разработала два сценария действий на случай атаки США

Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с оборонными планами Венесуэлы, сообщает, что в случае прямой военной атаки США в стране рассматривают два возможных сценария ответа.

Первый сценарий основан на длительном сопротивлении - по сути, партизанской войне и дестабилизации. О подобных планах венесуэльские официальные лица говорили и раньше, хотя и без конкретики. По информации агентства, в документах предусмотрено использование небольших подразделений в более чем 280 точках страны, которые должны проводить диверсии и другие формы партизанских действий. Президент Николас Мадуро ранее заявлял, что в стране развернули около пяти тысяч российских переносных зенитных ракетных комплексов "Игла". Источник Reuters утверждает, что войска в случае атаки должны будут рассредоточиться и перейти к скрытному действию.

Второй вариант предполагает превращение страны в фактически неуправляемое пространство. По данным источников, речь идет об использовании спецслужб и вооружённых сторонников правящей партии для создания хаоса в Каракасе и дестабилизации обстановки. Официально власти эту стратегию, естественно, не подтверждают.

При этом источники агентства подчеркивают, что вооружённые силы США значительно превосходят венесуэльские, которые столкнулись с проблемами из-за недостаточной подготовки личного состава, низких зарплат и изношенной техники. Лояльность армии Мадуро удерживает в основном за счет назначения военных на государственные посты, однако рядовые военнослужащие получают около 100 долларов в месяц - примерно пятую часть дохода, необходимого среднестатистической семье. Уже фиксируются случаи дезертирства, и в случае конфликта эта тенденция может усилиться.

Состояние военной техники также вызывает сомнения: большая часть вооружения - российские и советские образцы, многие из которых устарели. Источники приводят пример истребителей "Сухой", закупленных еще в 2000-х, а также старых российских вертолетов, танков и ЗРК.

Обострение отношений между США и Венесуэлой началось во время второго срока Дональда Трампа. Вашингтон не признает Мадуро легитимным лидером и обвиняет его правительство в неэффективной борьбе с наркотрафиком. В последние недели США перебросили в Карибский бассейн современный авианосец "Джеральд Форд", эсминцы и боевые самолеты, а с сентября нанесли более 20 ударов по кораблям, которые, по версии Вашингтона, перевозили наркотики. Погибли более 80 человек.

29 ноября Трамп в соцсетях заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, хотя, как отмечал Reuters, официальных распоряжений на этот счет не последовало. Ранее американский лидер созванивался с Мадуро и предупредил, что США готовы рассмотреть силовые варианты, если венесуэльский президент не покинет свой пост добровольно.


