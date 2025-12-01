Погода
$ 87.31 - 87.66
€ 100.57 - 101.57

Когда глобальный порядок рушится - Евразия ищет свои правила

284  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В конце октября нынешнего года в столице Беларуси состоялась третья Минская международная конференция по евразийской безопасности: "Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности". Ее участниками стали главы внешнеполитических ведомств и другие представители высокого уровня, ученые и эксперты (в их числе от ЦЭИ "Ой Ордо") из 48 стран мира, а также руководство и представители ряда международных организаций, в том числе ОДКБ, ШОС и МОМ.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, обратив внимание на колоссальное количество проблем в сфере безопасности, требующих обсуждения и поиска путей решения, отметил, что с каждым годом Минская конференция становится все более востребованной, являясь площадкой для честного и открытого обсуждения фундаментальных вопросов безопасности на Евразийском континенте.

Актуальные вопросы, касающиеся выстраивания на пространстве Евразии новой системы безопасности, основанной на доверии и сотрудничестве, в том числе в форматах региональных объединений, а также значимость в данных процессах евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке обсудили в Бишкеке участники круглого стола: "Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности: к итогам III Минской международной конференции по евразийской безопасности". Мероприятие было организовано ЦЭИ "Ой Ордо".

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь с КР Сергей Молунов подчеркнул нестабильность нынешней международной обстановки, с точки зрения как геополитической ситуации, так и экономики.

- Вы, наверное, обратили внимание, что в саммите G20 прошедшем в ЮАР, где традиционно собираются лидеры 20-ти крупнейших экономик мира, на этот раз не приняли участие три мировых лидера – Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Такого никогда не было. И это очень важный сигнал для всей Бреттон-Вудской системы. Можно, конечно, по-разному трактовать данный факт в зависимости от политических убеждений, но факт остается фактом, real politic, real economic таковы – Бреттон-Вудская система, скорее всего, почит в бозе. Невозможно до бесконечности надувать финансовый мыльный пузырь. Мировая финансовая система, которая двигалась за счет печатного станка, за счет банковского сектора, просто не выдерживает запросов времени и реальности, - подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание, что в настоящее время совокупный глобальный или всемирный долг, по разным оценкам, составляет от 102-х до 300-т триллионов долларов.

- Суммы просто колоссальные. По сути, это 300 триллионов долларов пустых напечатанных денег, которые где-то крутятся, дают условную добавленную стоимость за счет процентов, тогда как реальная экономика находится в совершенно иной ситуации. В этих условиях те страны, которые имеют реальный экономический, а не финансовый спекулятивный потенциал, и которые будут вкладываться в реальную экономику, на мой взгляд, и по оценкам многих экономистов, значительно легче переживут грядущие катаклизмы в экономике, которые будут вызваны предстоящим финансовым кризисом. А в ближайший период финансового кризиса не избежать.

И в этом контексте тема евразийской безопасности на фоне общей глобальной ситуации может казаться незначительной, но на самом деле Евразия сейчас – это один из центров, где и формируется мировая повестка и в экономике, и в политике. Тем более, здесь находятся такие крупнейшие страны, как Россия, Китай, Индия.

Сама идея проведения в Минске международной конференции по евразийской безопасности не возникла спонтанно. Она возникла исходя из той ситуации, из той обстановки, которая происходит в последние годы, и основываясь на принципах мировых и региональных структур, таких как ООН, ОБСЕ и т.д. Насколько они сегодня выполняют свою миссию, можно по-разному оценивать, но Организация объединенных наций сейчас где-то пробуксовывает, и многие говорят о необходимости ее реформирования.

Про ОБСЕ сегодня тоже вряд ли можно говорить, как о работающей функционирующей структуре. Мы прекрасно видим, насколько она стала политизированной, применяющей санкционную политику даже в отношении своих же членов, несмотря на то, что изначально Хельсинский акт подписывался с совершенно иными категориями, направленными как раз на то, чтобы не допускать конфликтов. К сожалению, сейчас данная Организация как раз и провоцирует конфликтные ситуации в рамках региона и всего континента. Поэтому необходимость реформирования ОБСЕ, как основной структуры безопасности в этом регионе, жизненно назрела. Исходя из этого, Беларусь и выдвинула инициативу проведения международной конференции с целью обсудить актуальные вопросы безопасности на пространстве Евразии. Это не установочная платформа, это площадка для обмена мнениями, для дискуссии и, возможно, столкновения разных мнений, относительно того, куда и как нам дальше двигаться.

В рамках прошедшей в конце октября этого года в Минске третьей конференции по евразийской безопасности Хартия многообразия и многополярности в XXI веке уже начала приобретать канву. Есть противники этого процесса, есть те, кто его игнорирует, но мы видим, что не только эксперты, но и руководители некоторых государств, в том числе европейских, активно участвуют в разработке данного документа, - добавил С. Молунов.

Успех третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности отметила и советник-посланник Посольства Российской Федерации в КР Екатерина Чистова. По ее словам, данная площадка уже подтвердила свой статус одной из ключевых авторитетных площадок для обсуждения вопросов стратегического развития ситуации, особенно в евразийском регионе.

- Все мы видим, что сегодняшний мир не становится проще, в международных отношениях наблюдается очень большой рост конфликтного потенциала. Казалось бы, существующие проблемы должны побуждать мировое сообщество к какой-то кооперации и полноценному взаимодействию в рамках действующей и прозрачной для всех сторон международной правовой системы, однако, этого, к сожалению, не наблюдается, и это ярко видно в нашем евразийском регионе. Это касается и развязанной гибридной войны, по сути, в отношении России. Мы видим, что Запад пытается сдерживать РФ. Конечно, эти потуги не увенчаются успехом. Полное фиаско потерпели попытки изолировать нашу страну на международной арене, Россия идет своим курсом и уверенно ведет специальную военную операцию, нацеленную на обеспечение своих законных интересов в сфере безопасности, и главное, на защиту русских людей Донбасса и Новороссии, - подчеркнула представитель российской дипмиссии.

Она обратила внимание, что НАТО продолжает свою деструктивную политику, и весь евразийский регион уходит в плоскость геополитического противостояния.

- НАТО счел, что угрозы в его адрес уже исходят и из азиатско-тихоокеанского региона, включая Китайское море и Тайваньский пролив, и пытается внедриться и в этот регион, размывая эксклюзивные механизмы, которые десятилетиями выстраивались вокруг ассоциации государств Юго-восточной Азии. Тут же образовываются тройки, четверки с участием США, Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и другие закрытые конфигурации. Мы все видим, как НАТО пытается внедриться и закрепиться в другие регионы Евразии – на Ближнем Востоке, на Южном Кавказе и т.д. И в результате мы получаем фрагментацию нашего континента.

И здесь очень важно напомнить идею, которую еще в 2015 году выдвинул президент РФ Владимир Путин, о формировании большого евразийского партнерства, которое в складывающейся парадигме приносит новую философию взаимодействия. Наша идея евразийского партнерства – это максимально широкий контур в интересах расширения и либерализации торгово-экономических и инвестиционных связей, реализации трансграничных проектов в транспортно-логистической сети, гармонизация национальных интересов. И я бы хотела поблагодарить белорусскую сторону за последовательную поддержку этой идеи, - сказала дипломат.

По ее словам, большое евразийское партнерство может заложить прочный экономический фундамент для выстраивания архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности.

- Как говорил Владимир Владимирович, наше видение большого евразийского партнерства и архитектура евразийской безопасности предполагают их открытость для всех без исключения стран и объединений Евразийского континента. Потому что раньше схемы, опирающиеся на концепцию евро-атлантической безопасности, например, служили консервации доминирующего положения США и сдерживанию их конкурентов, включая Россию, поэтому главная роль отводилась НАТО. Так что архитектура евразийской безопасности, как не раз заявляло руководство РФ, призвана стать конструктивной альтернативой этим негативным тенденциям, стабилизировать военно-политическую обстановку на нашем общем континентальном пространстве и обеспечить единство и взаимосвязанность, и самое главное, наверное, снять угрозы с западного евро-атлантического направления для нашего региона, - подытожила Е. Чистова.

В свою очередь замдиректора ЦЭИ "Ой Ордо" Наталья Крек выразила благодарность за приглашение принять участие в третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, отметив высокий уровень ее организации и проведения.

- На мероприятии был представлен очень внушительный состав участников из 48 стран мира, которые подготовили и озвучили актуальные доклады и выступления. Воодушевило всех участников и личное участие в конференции президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, который в своем выступлении подчеркнул, что система безопасности должна основываться на доверии и справедливости – это ключевые принципы построения всей архитектуры безопасности на Евразийском континенте, - рассказала спикер.

Она с сожалением отметила, что именно с доверием сегодня есть определенные проблемы. В том числе и в Центральной Азии.

- Три из пяти республик региона – Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан являются членами ОДКБ. Две из них – наша страна и РК, а также Узбекистан входят в Организацию тюркских государств, Туркменистан является ее наблюдателем. В ОТГ также входят Турция – член НАТО и Азербайджан, который заявил, что переходит на военные стандарты североатлантического альянса. При этом, что немаловажно, Азербайджан будет включен в границы Центральной Азии.

Венгрия – еще один наблюдатель ОТГ – сегодня придерживается достаточно лояльной позиции относительно российской специальной военной операции на Украине, поддерживая и развивая отношения с Россией и ее союзниками. Будапешт принимает активное участие в процессе построения многополярного мира не ориентированного только на западные центры силы. Например, в Минске на прошедшей конференции министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто говорил о том, что вводя санкции, и таким образом пытаясь изолировать Россию и Беларусь, а также отвернуть от них их союзников, Европа загоняет в тупик и изолирует лишь саму себя. По его словам, антироссийские санкции и тому подобные методы наносят больший вред в первую очередь европейским странам. Однако, несмотря на данную риторику, Венгрия остается членом североатлантического военно-политического блока.

Т.е. в ОТГ состоят члены НАТО и члены ОДКБ. Пока в рамках данной организации не сформирована военная составляющая, однако разговоры об этом ведутся уже не первый год, что дает основания полагать, что в обозримой перспективе Анкара выступит с такой инициативой. Тем более, что в рамках ОТГ уже проводятся какие-то совместные военные учения. Исходя из того, что их инициаторами выступают Турция и Азербайджан, а не среднеазиатские партнеры Организации, надо отметить, что участие в военных блоках вообще противоречит стратегии внешней политики того же Ташкента, можно предположить, что делается это намеренно с целью создать кризис доверия в рамках ОДКБ и ШОС. Исходя из понимания, что сегодня Россия воюет не с Украиной, а с блоком НАТО, вовлечение ее союзников в сферу влияния североатлантического военно-политического блока гарантированно приведет к снижению доверия. Это говорит о том, что определенные силы, а мы все знаем, что финансовое обеспечение турецких инициатив в рамках ОТГ осуществляет Великобритания, пытаются использовать наш регион в своих геополитических интересах.

Происходящие сегодня в нашем регионе процессы с участием Турции, Британии, США и их союзников направлены отнюдь не на обеспечение нашей безопасности, они направлены на дестабилизацию и фрагментацию, в связи с чем снижается уровень взаимного доверия и постепенно размываются основы региональной системы безопасности. А этого нельзя допустить, и в этой ситуации важную роль может сыграть Хартия многообразия и многополярности в XXI веке, разработка которой инициирована Беларусью и Россией на первой Минской конференции по евразийской безопасности, - поделилась мнением Н. Крек.

Ожидается, что документ будет готов к подписанию уже в следующем году. Присоединиться к нему будут приглашены все страны нашего континента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453055
Теги:
Беларусь, евразийство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  