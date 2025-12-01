Когда глобальный порядок рушится - Евразия ищет свои правила

В конце октября нынешнего года в столице Беларуси состоялась третья Минская международная конференция по евразийской безопасности: "Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности". Ее участниками стали главы внешнеполитических ведомств и другие представители высокого уровня, ученые и эксперты (в их числе от ЦЭИ "Ой Ордо") из 48 стран мира, а также руководство и представители ряда международных организаций, в том числе ОДКБ, ШОС и МОМ.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, обратив внимание на колоссальное количество проблем в сфере безопасности, требующих обсуждения и поиска путей решения, отметил, что с каждым годом Минская конференция становится все более востребованной, являясь площадкой для честного и открытого обсуждения фундаментальных вопросов безопасности на Евразийском континенте.

Актуальные вопросы, касающиеся выстраивания на пространстве Евразии новой системы безопасности, основанной на доверии и сотрудничестве, в том числе в форматах региональных объединений, а также значимость в данных процессах евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке обсудили в Бишкеке участники круглого стола: "Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности: к итогам III Минской международной конференции по евразийской безопасности". Мероприятие было организовано ЦЭИ "Ой Ордо".

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь с КР Сергей Молунов подчеркнул нестабильность нынешней международной обстановки, с точки зрения как геополитической ситуации, так и экономики.

- Вы, наверное, обратили внимание, что в саммите G20 прошедшем в ЮАР, где традиционно собираются лидеры 20-ти крупнейших экономик мира, на этот раз не приняли участие три мировых лидера – Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Такого никогда не было. И это очень важный сигнал для всей Бреттон-Вудской системы. Можно, конечно, по-разному трактовать данный факт в зависимости от политических убеждений, но факт остается фактом, real politic, real economic таковы – Бреттон-Вудская система, скорее всего, почит в бозе. Невозможно до бесконечности надувать финансовый мыльный пузырь. Мировая финансовая система, которая двигалась за счет печатного станка, за счет банковского сектора, просто не выдерживает запросов времени и реальности, - подчеркнул дипломат.

Он обратил внимание, что в настоящее время совокупный глобальный или всемирный долг, по разным оценкам, составляет от 102-х до 300-т триллионов долларов.

- Суммы просто колоссальные. По сути, это 300 триллионов долларов пустых напечатанных денег, которые где-то крутятся, дают условную добавленную стоимость за счет процентов, тогда как реальная экономика находится в совершенно иной ситуации. В этих условиях те страны, которые имеют реальный экономический, а не финансовый спекулятивный потенциал, и которые будут вкладываться в реальную экономику, на мой взгляд, и по оценкам многих экономистов, значительно легче переживут грядущие катаклизмы в экономике, которые будут вызваны предстоящим финансовым кризисом. А в ближайший период финансового кризиса не избежать.

И в этом контексте тема евразийской безопасности на фоне общей глобальной ситуации может казаться незначительной, но на самом деле Евразия сейчас – это один из центров, где и формируется мировая повестка и в экономике, и в политике. Тем более, здесь находятся такие крупнейшие страны, как Россия, Китай, Индия.

Сама идея проведения в Минске международной конференции по евразийской безопасности не возникла спонтанно. Она возникла исходя из той ситуации, из той обстановки, которая происходит в последние годы, и основываясь на принципах мировых и региональных структур, таких как ООН, ОБСЕ и т.д. Насколько они сегодня выполняют свою миссию, можно по-разному оценивать, но Организация объединенных наций сейчас где-то пробуксовывает, и многие говорят о необходимости ее реформирования.

Про ОБСЕ сегодня тоже вряд ли можно говорить, как о работающей функционирующей структуре. Мы прекрасно видим, насколько она стала политизированной, применяющей санкционную политику даже в отношении своих же членов, несмотря на то, что изначально Хельсинский акт подписывался с совершенно иными категориями, направленными как раз на то, чтобы не допускать конфликтов. К сожалению, сейчас данная Организация как раз и провоцирует конфликтные ситуации в рамках региона и всего континента. Поэтому необходимость реформирования ОБСЕ, как основной структуры безопасности в этом регионе, жизненно назрела. Исходя из этого, Беларусь и выдвинула инициативу проведения международной конференции с целью обсудить актуальные вопросы безопасности на пространстве Евразии. Это не установочная платформа, это площадка для обмена мнениями, для дискуссии и, возможно, столкновения разных мнений, относительно того, куда и как нам дальше двигаться.

В рамках прошедшей в конце октября этого года в Минске третьей конференции по евразийской безопасности Хартия многообразия и многополярности в XXI веке уже начала приобретать канву. Есть противники этого процесса, есть те, кто его игнорирует, но мы видим, что не только эксперты, но и руководители некоторых государств, в том числе европейских, активно участвуют в разработке данного документа, - добавил С. Молунов.

Успех третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности отметила и советник-посланник Посольства Российской Федерации в КР Екатерина Чистова. По ее словам, данная площадка уже подтвердила свой статус одной из ключевых авторитетных площадок для обсуждения вопросов стратегического развития ситуации, особенно в евразийском регионе.

- Все мы видим, что сегодняшний мир не становится проще, в международных отношениях наблюдается очень большой рост конфликтного потенциала. Казалось бы, существующие проблемы должны побуждать мировое сообщество к какой-то кооперации и полноценному взаимодействию в рамках действующей и прозрачной для всех сторон международной правовой системы, однако, этого, к сожалению, не наблюдается, и это ярко видно в нашем евразийском регионе. Это касается и развязанной гибридной войны, по сути, в отношении России. Мы видим, что Запад пытается сдерживать РФ. Конечно, эти потуги не увенчаются успехом. Полное фиаско потерпели попытки изолировать нашу страну на международной арене, Россия идет своим курсом и уверенно ведет специальную военную операцию, нацеленную на обеспечение своих законных интересов в сфере безопасности, и главное, на защиту русских людей Донбасса и Новороссии, - подчеркнула представитель российской дипмиссии.

Она обратила внимание, что НАТО продолжает свою деструктивную политику, и весь евразийский регион уходит в плоскость геополитического противостояния.

- НАТО счел, что угрозы в его адрес уже исходят и из азиатско-тихоокеанского региона, включая Китайское море и Тайваньский пролив, и пытается внедриться и в этот регион, размывая эксклюзивные механизмы, которые десятилетиями выстраивались вокруг ассоциации государств Юго-восточной Азии. Тут же образовываются тройки, четверки с участием США, Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и другие закрытые конфигурации. Мы все видим, как НАТО пытается внедриться и закрепиться в другие регионы Евразии – на Ближнем Востоке, на Южном Кавказе и т.д. И в результате мы получаем фрагментацию нашего континента.

И здесь очень важно напомнить идею, которую еще в 2015 году выдвинул президент РФ Владимир Путин, о формировании большого евразийского партнерства, которое в складывающейся парадигме приносит новую философию взаимодействия. Наша идея евразийского партнерства – это максимально широкий контур в интересах расширения и либерализации торгово-экономических и инвестиционных связей, реализации трансграничных проектов в транспортно-логистической сети, гармонизация национальных интересов. И я бы хотела поблагодарить белорусскую сторону за последовательную поддержку этой идеи, - сказала дипломат.

По ее словам, большое евразийское партнерство может заложить прочный экономический фундамент для выстраивания архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности.

- Как говорил Владимир Владимирович, наше видение большого евразийского партнерства и архитектура евразийской безопасности предполагают их открытость для всех без исключения стран и объединений Евразийского континента. Потому что раньше схемы, опирающиеся на концепцию евро-атлантической безопасности, например, служили консервации доминирующего положения США и сдерживанию их конкурентов, включая Россию, поэтому главная роль отводилась НАТО. Так что архитектура евразийской безопасности, как не раз заявляло руководство РФ, призвана стать конструктивной альтернативой этим негативным тенденциям, стабилизировать военно-политическую обстановку на нашем общем континентальном пространстве и обеспечить единство и взаимосвязанность, и самое главное, наверное, снять угрозы с западного евро-атлантического направления для нашего региона, - подытожила Е. Чистова.

В свою очередь замдиректора ЦЭИ "Ой Ордо" Наталья Крек выразила благодарность за приглашение принять участие в третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, отметив высокий уровень ее организации и проведения.

- На мероприятии был представлен очень внушительный состав участников из 48 стран мира, которые подготовили и озвучили актуальные доклады и выступления. Воодушевило всех участников и личное участие в конференции президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, который в своем выступлении подчеркнул, что система безопасности должна основываться на доверии и справедливости – это ключевые принципы построения всей архитектуры безопасности на Евразийском континенте, - рассказала спикер.

Она с сожалением отметила, что именно с доверием сегодня есть определенные проблемы. В том числе и в Центральной Азии.

- Три из пяти республик региона – Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан являются членами ОДКБ. Две из них – наша страна и РК, а также Узбекистан входят в Организацию тюркских государств, Туркменистан является ее наблюдателем. В ОТГ также входят Турция – член НАТО и Азербайджан, который заявил, что переходит на военные стандарты североатлантического альянса. При этом, что немаловажно, Азербайджан будет включен в границы Центральной Азии.

Венгрия – еще один наблюдатель ОТГ – сегодня придерживается достаточно лояльной позиции относительно российской специальной военной операции на Украине, поддерживая и развивая отношения с Россией и ее союзниками. Будапешт принимает активное участие в процессе построения многополярного мира не ориентированного только на западные центры силы. Например, в Минске на прошедшей конференции министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто говорил о том, что вводя санкции, и таким образом пытаясь изолировать Россию и Беларусь, а также отвернуть от них их союзников, Европа загоняет в тупик и изолирует лишь саму себя. По его словам, антироссийские санкции и тому подобные методы наносят больший вред в первую очередь европейским странам. Однако, несмотря на данную риторику, Венгрия остается членом североатлантического военно-политического блока.

Т.е. в ОТГ состоят члены НАТО и члены ОДКБ. Пока в рамках данной организации не сформирована военная составляющая, однако разговоры об этом ведутся уже не первый год, что дает основания полагать, что в обозримой перспективе Анкара выступит с такой инициативой. Тем более, что в рамках ОТГ уже проводятся какие-то совместные военные учения. Исходя из того, что их инициаторами выступают Турция и Азербайджан, а не среднеазиатские партнеры Организации, надо отметить, что участие в военных блоках вообще противоречит стратегии внешней политики того же Ташкента, можно предположить, что делается это намеренно с целью создать кризис доверия в рамках ОДКБ и ШОС. Исходя из понимания, что сегодня Россия воюет не с Украиной, а с блоком НАТО, вовлечение ее союзников в сферу влияния североатлантического военно-политического блока гарантированно приведет к снижению доверия. Это говорит о том, что определенные силы, а мы все знаем, что финансовое обеспечение турецких инициатив в рамках ОТГ осуществляет Великобритания, пытаются использовать наш регион в своих геополитических интересах.

Происходящие сегодня в нашем регионе процессы с участием Турции, Британии, США и их союзников направлены отнюдь не на обеспечение нашей безопасности, они направлены на дестабилизацию и фрагментацию, в связи с чем снижается уровень взаимного доверия и постепенно размываются основы региональной системы безопасности. А этого нельзя допустить, и в этой ситуации важную роль может сыграть Хартия многообразия и многополярности в XXI веке, разработка которой инициирована Беларусью и Россией на первой Минской конференции по евразийской безопасности, - поделилась мнением Н. Крек.

Ожидается, что документ будет готов к подписанию уже в следующем году. Присоединиться к нему будут приглашены все страны нашего континента.