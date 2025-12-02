Погода
"Челси" и "Арсенал" сыграли вничью в лондонском дерби

- Самуэль Деди Ирие
В Лондоне на "Стэмфорд Бридж" состоялось дерби между "Челси" и "Арсеналом", завершившееся со счётом 1:1. Матч получился насыщенным моментами и держал напряжение до последних секунд.

В начале второго тайма счёт открыл Габриэл Мартинелли, воспользовавшись передачей Мартина Эдегора и пробив Роберта Санчеса в ближний угол. "Челси" ответил уже через девять минут: Педро Нету мощным ударом из-за штрафной отправил мяч в дальний угол ворот Давида Райи.

Обе команды имели возможности для победы. В концовке матча Леандро Троссар мог принести "Арсеналу" три очка, но пробил мимо цели. В добавленное время он упустил ещё один момент после передачи Уильяма Салиба.

Возвращение Мартина Эдегора после травмы стало важным событием для "Арсенала" - норвежец усилил игру и отметился голевой передачей. У "Челси" тренер Энцо Маареска снова решил изменить сочетание флангов обороны, выпустив Марка Кукурелью вместо капитана Риса Джеймса.

Матч оставил обе команды в зоне лидеров: "Челси" и "Арсенал" продолжают борьбу за верхние позиции, в то время как "Ливерпуль" остаётся лидером чемпионата с 28 очками.


URL: https://www.vb.kg/453058
Теги:
Великобритания, футбол
