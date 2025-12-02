Погода
В Бишкеке задержали милиционера, подозреваемого в сексуальном насилии

246  0
Сотрудник милиции К.Ж., 1988 года рождения задержан и водворён в ИВС ГКНБ по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении девушки в районе села Орок. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, 28 ноября он, представившись сотрудником милиции, подошёл к автомобилю, где находилась девушка со своим знакомым. Отправив её спутника в магазин, мужчина, по словам заявительницы, угрожал, оказывал психологическое давление и применял физическую силу, после чего совершил действия сексуального характера.

В УВД Ленинского района Бишкека обратилась гражданка А. кызы А., 2005 года рождения. В ходе проверки было установлено, что к случившемуся причастен сотрудник милиции К.Ж., после чего его задержали и доставили в Следственную службу МВД. Материалы дела переданы в следственное подразделение УГКНБ по Бишкеку.

Министерство внутренних дел подчёркивает, что продолжает работу по очищению своих рядов от недобросовестных сотрудников.


URL: https://www.vb.kg/453063
Теги:
задержание, изнасилование, милиция, МВД
