В Чуйской области милиция вернула хозяину украденного телёнка

В Чуйской области милиция нашла и вернула хозяину украденного телёнка, похищенного из частного двора в селе Кош-Коргон. По делу задержаны трое молодых людей, двоих из них водворили в ИВС. Расследование продолжается. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, кража произошла ночью 29 ноября, когда неизвестные проникли в сарай и тайно похитили годовалого телёнка рыжей масти, принадлежавшего местному жителю К.Э. Ущерб оценён в 35 тысяч сомов. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 205-1 УК КР "Скотокрадство".

В ходе рейда "Отработка" сотрудники милиции установили и задержали подозреваемых И.Ш. (2007 г.р.), А.А. (2006 г.р.) и А.З. (2007 г.р.). Выяснилось, что похищенное животное они успели продать.

Теленок был найден, изъят как вещественное доказательство и возвращён владельцу. В соответствии со статьёй 96 УПК КР двое из подозреваемых помещены в изолятор временного содержания.