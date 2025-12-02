Бин Мосаад: Роналдо оправдывает свою зарплату в Саудовской Аравии

Бывший министр спорта Саудовской Аравии Бин Мосаад назвал Криштиану Роналдо единственным игроком, чей уровень зарплаты полностью оправдан. Комментарий прозвучал в эфире арабского канала Al-Arabiya.

Роналдо присоединился к Аль-Насср в январе 2023 года и подписал новый контракт с зарплатой около $211 млн в год. Его переход привлёк в Саудовскую Про-Лигу других звезд, таких как Карим Бензема, Садио Мане и Рияд Махрез.

"Роналдо - единственный иностранный игрок, который стоит своих денег благодаря глобальному влиянию на лигу и страну. Многие другие получают гораздо больше, чем заслуживают", - заявил Бин Мосаад.

В текущем сезоне Роналдо забил 11 голов в 12 матчах, включая эффектный удар через себя в матче против Аль-Халидж. Сам игрок признаёт, что находится на закате карьеры, но продолжает показывать высокий уровень игры и готовится к шестому чемпионату мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.