В Таласе задержали подозреваемого в серии краж скота на 800 тыс. сомов

В Таласском районе задержали 37-летнего жителя района К.Б., которого подозревают в серии краж скота на сумму 800 тысяч сомов. По данным следствия, мужчина причастен к четырём эпизодам хищения, а причинённый ущерб потерпевшим уже полностью возмещён.

Поводом для расследования стало заявление жителя Таласского района М.К. поступившее 30 ноября. Он сообщил, что в октябре на пастбище при неизвестных обстоятельствах пропали четыре его лошади. По факту милиция возбудила уголовное дело по статье 205-1 УК КР "Кража скота".

В результате оперативных мероприятий сотрудники РОВД установили и задержали подозреваемого К.Б., которого водворили в изолятор временного содержания. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что он может быть причастен ещё к трём аналогичным преступлениям.