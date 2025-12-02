Кымбат Урумкулова: Центр ЭВМ укрепит экспертный диалог КР и РФ

АНО "Евразия" уже традиционно является местом встречи культур, идей и партнерских инициатив. И сегодня мы продолжаем эту традицию, объединяя экспертов, исследователей и представителей институтов Кыргызстана и России, заинтересованных в укреплении двустороннего сотрудничества. Такими словами директор "Евразия Кыргызстан" Кымбат Урумкулова открыла кыргызско-российскую экспертную дискуссию "Моделирование союзных отношений "Россия – Кыргызстан" и экспертное взаимодействие", которая проходит в Бишкеке.

"Кыргызско-российские отношения – важная опора и прочная основа стабильности, доверия в нашем регионе и многолетнего партнерства, которое успешно развивается на основе обоюдного уважения и учета интересов друг друга.

Это было особо подчеркнуто в ходе недавнего государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Бишкек, в рамках которого главы двух государств подписали Совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства, что говорит о переходе отношений на новый уровень.

Поэтому такие встречи особенно значимы: они помогают лучше понимать происходящие процессы, искать совместные решения и укреплять профессиональные связи между Кыргызстаном и Россией.

Создание Центра ЭВМ – важный шаг на пути к глубокому анализу процессов, происходящих в Евразии. Мы надеемся, что Центр станет площадкой, где рождаются новые идеи, формируются долгосрочные модели сотрудничества, а также развиваются современные форматы общения между нашими странами", – сказала она.