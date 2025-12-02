Погода
Кыргызстанские судьи работали на CAFA U-18 Women"s Championship 2025

Самуэль Деди Ирие
В Ташкенте прошёл турнир CAFA U-18 Women"s Championship 2025, в котором кыргызстанские специалисты приняли активное участие. Об этом сообщает Кыргызская профессиональная футбольная лига.

На соревнованиях Наталья Угрюмова выполняла функции комиссара матчей, а судья Малика Кадырова и помощник судьи Адинай Кылычбек обслуживали несколько игр. После турнира специалистам были вручены памятные награды.

В турнире участвовали юниорские женские сборные команды Кыргызстана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.


Теги:
женский футбол, Таджикистан, Кыргызстан
