В Бишкеке презентовали Центр экспертного взаимодействия и моделирования

В столице проходит кыргызско-российская экспертная дискуссия "Моделирование союзных отношений "Россия - Кыргызстан" и экспертное взаимодействие". В рамках мероприятия эксперт Центра по политическим процессам Евразии Владимир Лубянко представил работу нового Центра экспертного взаимодействия и моделирования (ЭВМ) АНО "Евразия", открывшегося в Бишкеке.

По словам Владимира Лубянко, основной задачей Центра станет формирЗование площадки для системного экспертного диалога и практического моделирования союзных инициатив между Кыргызстаном и Россией.

Среди ключевых целей и задач ЭВМ он выделил:

- экспертное взаимодействие и коллективную интеллектуальную деятельность;

- исследование союзной интеграции РФ и КР в рамках ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС и СНГ;

- моделирование конструктивных и продуктивных союзных проектов двух стран;

экспертно-аналитическую поддержку проектов АНО "Евразия";

- производство научных, научно-популярных и просветительских медиа-продуктов;

- поддержку исследователей, экспертов, ученых и лидеров общественного мнения России и Кыргызстана, работающих в союзной повестке.

Отдельно были представлены принципы работы Центра ЭВМ, которые включают как практические, так и мировоззренческие ориентиры.

Рабочие принципы:

- исследования, доклады и медиа-продукты создаются на союзной платформе и в соавторстве с российскими и кыргызстанскими экспертами;

- весь интеллектуальный продукт выпускается в максимально возможных медиа-форматах и проходит цифровизацию.

Мировоззренческие принципы:

- нравственный приоритет традиционных ценностей;

- уважение к национальным культурам и языкам;

- уважение к русскому языку как общему достоянию и к русской культуре как мировой, гармонично вобравшей в себя элементы национальных культур;

- патриотизм и верность памяти предков, победивших фашизм и нацизм;

- категорическое неприятие экстремизма и терроризма.

Открытие Центра ЭВМ, по словам спикера, станет одним из инструментов углубления союзного взаимодействия между Кыргызстаном и Россией, объединяя исследователей, аналитиков и общественных деятелей для разработки новых интеграционных проектов.