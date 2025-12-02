Хагуров: Эгоцентризм в молодежной среде укрепляется

Проректор Кубанского государственного университета, доктор социологических наук Темыр Хагуров, выступая на кыргызско-российской экспертной дискуссии "Моделирование союзных отношений "Россия - Кыргызстан" и экспертное взаимодействие" в Бишкеке, отметил, что установки нового поколения заметно сместились в сторону личного комфорта. По его словам, ежегодный мониторинг молодежных настроений демонстрирует устойчивый тренд: приоритеты студентов меняются.

"Молодые люди 17–25 лет сегодня в большей степени ориентированы на себя. Если десять лет назад доминировала модель "разумного эгоизма", где ключевыми ценностями были благополучие, семья, стабильная карьера, то сейчас на первый план выходят интересная работа, насыщенный и качественный досуг, здоровье. А такие категории, как доход, создание семьи или воспитание детей, опускаются на вторые позиции. Самым же непопулярным остается стремление служить стране, вносить личный вклад в её развитие - эти установки находятся внизу списка", - подчеркнул Хагуров.

По его словам, около четверти опрошенных прямо заявляют, что интересы государства им безразличны, а примерно 40% называют их важными, однако с учетом фактора социальной желательности реальная картина может выглядеть еще менее оптимистично.

Отдельную тревогу, по словам эксперта, вызывает ответ на вопрос о героях.

"С каждым годом растет доля тех, кто говорит: "Мне герои не нужны, я сам себе герой". В последних исследованиях так ответили более 30% участников. Это прямое отражение усиливающегося эгоцентризма", - отметил он.

Такая позиция, убежден Хагуров, формирует отношение к государству как к сервису, который обязан обеспечивать комфортные условия для самореализации, тогда как чувство ответственности или готовность служить обществу отходит на второй план.

Причины он видит в доминировании потребительской культуры и в том, что многие родители фактически отдали воспитание детей соцсетям и инфлюенсерам.

"Невозможно принудить молодого человека любить Родину. Любовь можно только воспитать через культурную среду. Это означает, что важны те книги, которые мы читаем, фильмы, которые смотрим, музыка, которую слушаем. Может ли искусство быть "правильным" или "неправильным"? Да. Правильное то, что формирует ответственную, трудолюбивую личность, способную думать не только о себе. Неправильное - то, что взращивает эгоизм и культ потребления", - подчеркнул он.

В завершение эксперт отметил, что для формирования устойчивых ценностей необходимо системно собирать и продвигать качественный культурный контент: книги, кино, музыку, образовательные проекты, которые помогают вырастить поколение, ориентированное не только на личный успех, но и на ответственность перед обществом.