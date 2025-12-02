Погода
$ 87.27 - 87.59
€ 100.57 - 101.57

Мэрия: Бишкек нуждается в новом современном исследовании воздуха

381  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В зале заседаний столичной мэрии состоялась встреча заместителя мэра Бишкека Рамиза Алиева с делегацией Управления ООН по устойчивому развитию (UNOSD) во главе с руководителем ведомства господином Паком Чун Ку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Основной темой обсуждения стало определение ключевых источников загрязнения атмосферного воздуха в столице и необходимость проведения нового комплексного исследования в этой сфере.

Заместитель мэра Рамиз Алиев отметил, что проблема смога остается одной из наиболее острых для Бишкека. "Одной из серьезных проблем нашего города является смог. Бишкек нуждается в новом, современном исследовании качества воздуха. Именно поэтому мы пригласили специалистов для изучения текущей ситуации и определения основных источников загрязнения", - подчеркнул он.

Представители UNOSD выразили благодарность за приглашение и представили презентацию о методологии международных исследований качества воздуха, которые применяются в рамках проектов организации.

В завершение встречи участники выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453102
Теги:
мэрия, экология, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  