Мэрия: Бишкек нуждается в новом современном исследовании воздуха

В зале заседаний столичной мэрии состоялась встреча заместителя мэра Бишкека Рамиза Алиева с делегацией Управления ООН по устойчивому развитию (UNOSD) во главе с руководителем ведомства господином Паком Чун Ку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Основной темой обсуждения стало определение ключевых источников загрязнения атмосферного воздуха в столице и необходимость проведения нового комплексного исследования в этой сфере.

Заместитель мэра Рамиз Алиев отметил, что проблема смога остается одной из наиболее острых для Бишкека. "Одной из серьезных проблем нашего города является смог. Бишкек нуждается в новом, современном исследовании качества воздуха. Именно поэтому мы пригласили специалистов для изучения текущей ситуации и определения основных источников загрязнения", - подчеркнул он.

Представители UNOSD выразили благодарность за приглашение и представили презентацию о методологии международных исследований качества воздуха, которые применяются в рамках проектов организации.

В завершение встречи участники выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.