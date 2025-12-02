Лубянко: "Мы видим здесь много блестящих экспертов по евразийской тематике"

В Бишкеке состоялось открытие Центра экспертного взаимодействия и моделирования (Центр ЭВМ) на базе АНО "Евразия". В церемонии принял участие российский политолог Владимир Лубянко. Мы воспользовались возможностью задать ему несколько вопросов о региональной повестке.

- Состоялся ли, на ваш взгляд, прошедший саммит ОДКБ? Как вы оцениваете его итоги?

- Безусловно, состоялся. Саммит прошёл штатно, участники подтвердили приверженность общим подходам. А главное, мы видим системную работу над архитектурой безопасности в макрорегионе, элемент последовательной политики.

Отдельно отмечу визит Президента России в Бишкек. Помимо насыщенной деловой повестки, были важные символические жесты: Владимир Путин поприветствовал солдат по-киргизски, сыграл на комузе, национальном музыкальном инструменте. Такие жесты считываются обществом, они показывают искреннее уважение к культуре страны-партнёра.

- Один из экспертов как-то заметил, что ОДКБ является своего рода щитом для стран Центральной Азии. Иначе регион давно оказался бы в положении Сирии или Афганистана. Вы согласны?

- Сравнение с Сирией и Афганистаном, конечно, драматичное, но в нём есть логика. Мы живём в эпоху, когда коллективные модели безопасности подвергаются серьёзным испытаниям. Центральная Азия - регион со сложным соседством, и наличие работающего оборонного союза здесь критически важно.

- Как вы оцениваете эффективность Евразийского экономического союза? Какие вызовы стоят перед ним?

- ЕАЭС работает. В современном мире логистика, скорость доставки и прозрачность таможенных процедур - это ключевое конкурентное преимущество. Союзы, где эти процессы отлажены, выигрывают у тех, которые сталкиваются с препятствиями.

Что касается вызовов - экономическая интеграция неизбежно порождает социальную. Миграция, информационный обмен, повседневное взаимодействие людей - всё это формирует общее пространство, которое требует осмысления. Нужно учиться управлять этими процессами, и это одновременно вызов и возможность.

- То есть сотрудничество России и Кыргызстана в ЕАЭС или ШОС - это уже не только экономика?

- Именно так. Экономика создаёт фундамент, но на нём неизбежно выстраивается что-то большее. Когда упрощаются правила торговли и перемещения людей, когда растут взаимные потоки - возникает потребность в общем языке. Не только в лингвистическом смысле, но и в ценностном: общие представления о справедливости, о том, как устроено общество, что важно сохранять итп.

- Многие эксперты утверждают, что евразийство сегодня становится новой объединяющей идеологией для стран с разными культурами. Вы согласны?

- Я бы не называл это идеологией в классическом понимании XX века - у евразийства нет единого манифеста или партийной программы. Это скорее ценностная рамка, которая складывается органически в разных странах и оказывается совместимой.

Ключевой момент: евразийские подходы опираются на традиции - семью, культуру, религиозную идентичность. Глобалистские проекты, напротив, часто предлагают от этого отказаться, перевести в разряд декоративного. Вот здесь и проходит водораздел.

- О каких традициях идёт речь?

- Прежде всего, традиционная семья, сохранение традиционных языков и культуры. В евразийском пространстве традиционные ценности воспринимается серьезнее чем "клуб по интересам", как основа идентичности. Без ценностной самобытности суверенитет теряет смысл. Зачем государству политическая самостоятельность, если ему нечего защищать, нечего передавать следующим поколениям?

Поэтому евразийская интеграция строится на уважении к национальным особенностям - без попыток всех унифицировать.

- В России защита традиционных ценностей стала частью государственной политики. Применим ли такой подход к странам Центральной Азии?

- Не просто применим - он здесь органичен. Страны Центральной Азии обладают мощной культурной традицией, и её сохранение выглядит как естественная задача.

Важно понимать: традиционные ценности - не противоположность модернизации. Они должны быть её основой. Япония, Южная Корея, Китай - все они модернизировались, не отказываясь от своей идентичности. Нужна умная модернизация, которая опирается на историю, на силу традиций.

- Но глобализация - неизбежный процесс?

- Зависит от того, что под этим понимать. Тридцать лет назад казалось, что весь мир придёт к единому формату - политическому, экономическому, культурному. Этого не произошло. Однополярный мир не состоялся, и сегодня мы видим несколько центров силы с разными моделями развития.

Глобализация в нынешнем виде: это доступность товаров, технологий, информации. Но суверенные государства никуда не делись и остаются ключевыми игроками.

Например, в культурной сфере это особенно видно. Здесь конкуренция неравная: небольшим странам тяжело соперничать с голливудской машиной или глобальными платформами. Поэтому государство должно быть активным участником культурного производства. То же касается социальных сетей - страны без собственных платформ находятся в уязвимом положении.

- Исторически бывали случаи, когда утрата ценностей приводила к катастрофам?

- Более чем. Попытки форсированной модернизации сверху, игнорирующей традиции, нередко приводили к массовому сопротивлению: классический пример - шахский Иран; политический раскол в современной Турции во многом также является наследием модернизационного рывка столетней давности. Общество не принимает перемены, навязанные без учёта его ценностной основы.

- Расскажите о Центре экспертного взаимодействия и моделирования в Бишкеке. Чем он будет заниматься?

- Центр создан на базе АНО "Евразия", которая уже ведёт культурные, образовательные и благотворительные проекты в Кыргызстане.

Идея простая: в регионе много сильных экспертов по евразийской тематике, но им не хватает площадки для совместной работы. Центр призван такой площадкой стать.

Приоритеты - общее языковое пространство, традиционные ценности, евразийская интеграция, общая историческая память. Мы планируем привлекать специалистов из разных стран. Цель не просто вести дискуссии ради дискуссий, а создание конкретных проектов и продуктов: исследований, рекомендаций, образовательных материалов.