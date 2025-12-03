Погода
Детсад "Золотой колосок" и 1 га земли возвращены государству

Генеральная прокуратура вернула в государственную собственность здание детского сада "Золотой колосок" и прилегающий земельный участок площадью 1 гектар в Аламудунском районе. Стоимость имущества составляет 111 млн 93 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка надзорного органа установила, что детский сад и земля длительное время использовались частными лицами с нарушением порядка владения и пользования муниципальным имуществом. Объекты не были зарегистрированы должным образом и не стояли на муниципальном балансе.

В рамках принятого прокурорского реагирования имущество было изъято у незаконных пользователей и возвращено государству. Проверка продолжится для установления всех обстоятельств и причастных лиц.


