Разработчики Генплана: Бишкеку опасно расти выше 2.5 миллиона человек

Заместитель руководителя НИИ градостроительства Санкт-Петербурга Ирина Гришечкина, представляя проект Генплана Бишкека до 2050 года, подчеркнула, что столица Кыргызстана физически не сможет "переварить" чрезмерный рост населения. По ее словам, резкое увеличение численности горожан может привести к серьезным нагрузкам на инженерно-технические сети и транспортную инфраструктуру.

"Столице будет сложно, и сетям, и дорогам, если численность населения превысит 2.5 миллиона человек. Не стоит переселять всех в Бишкек, страна должна развиваться равномерно. В Генплане мы говорим о населении в пределах 1 миллиона 920 тысяч человек", - пояснила Гришечкина.

Эксперт отметила, что дальнейшая концентрация людей в Бишкеке без развития регионов может усугубить уже существующие проблемы города: перегруженность магистралей, износ коммуникаций и нехватку ресурсов. В этой связи разработчики Генплана делают акцент на сбалансированном территориальном развитии страны, чтобы снизить давление на столицу.