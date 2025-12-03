"Цифровизация открывает новые возможности для людей с инвалидностью"

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев выступил с обращением по случаю Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнув важность милосердия, поддержки граждан с особыми потребностями и развития инклюзивной государственной политики.

Текст обращения:

"Уважаемые соотечественники!

Ежегодно 3 декабря вместе с мировым сообществом мы отмечаем день защиты прав людей с особыми потребностями и усилий, направленный на обеспечение их полноценного участия в общественной жизни.

Проявление милосердия и сострадания является показателем цивилизационного и культурного уровня нашего народа. Подобное отношение должно быть присуще каждому гражданину и на государственном уровне требует отдельной политики, конкретных экономических и социальных мер.

В республике проживают 221 тысяч человек с инвалидностью, из них более 37 тысяч – дети, и в последнее время это превратилось в серьезную проблему государственного масштаба. С целью улучшения ситуации государство не ограничивается выплатами пособий оказанием материальной помощи, но также предусматривает задачи по обеспечению полноценного образования, профессиональной подготовки, качественных социальных услуг, реабилитации и абилитации, доступной инфраструктуры и созданию широких возможностей на рынке труда.

Одновременно уделяется внимание причинам инвалидности, проводятся меры по предупреждению автотранспортных происшествий и других несчастных случаев, заботе о здоровье каждого гражданина страны, раннему лечению заболеваний по предотвращению прогрессирования болезней.

В индустриальную эпоху и в последующую технотронную эпоху акцент в самых разных сферах делается не на физическую силу, а на интеллект, поэтому перед людьми с ограниченными возможностями здоровья открываются новые перспективы. Особенно заметное влияние в этом деле оказывает цифровизация. С одной стороны, появляются интернет-каналы, способствующие обучению, с другой стороны создаются удобные рабочие места для граждан с особыми потребностями.

Государственные и муниципальные органы, гражданское общество, социальные службы и волонтеры совместно ведут системную работу по улучшению реабилитационных услуг, расширению доступности образовательных учреждений и общественных пространств, повышению инклюзивности цифровых платформ. Все это создает условия для того, чтобы граждане с инвалидностью становились полноправными членами общества.

Уважаемые соотечественники!

Наши милосердие, забота и умение поддерживать друг друга всегда были одной из сильных сторон нашего народа. Продолжать поддержку граждан с особыми потребностями – наш общий долг. Государство и дальше будет последовательно и системно проводить политику в этом направлении.

Выражаю благодарность родителям и близким, которые неустанно заботятся о здоровье, образовании и будущем детей и людей с особыми потребностями, а также социальным работникам, врачам, педагогам и волонтерам за их труд и преданность делу.

Желаю всем крепкого здоровья, устойчивости, благополучия и силы духа. Построение общества, в котором каждый гражданин может реализовать свой потенциал – наша общая цель".