Программа "Здоровое сердце" - это инвестиции в будущее народа Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ "О Национальной программе Кыргызской Республики "Здоровое сердце" на 2025-2030 годы". Согласно программе, презентация которой прошла в Бишкеке, Кыргызстан намерен снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 25 процентов.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в нашей стране, как отмечалось всеми ее участниками, – один из приоритетов в системе здравоохранения. Смертность от инфарктов, инсультов, тяжелых нарушений ритма, хронической сердечной недостаточности и других сосудистых нарушений должна быть снижена на четверть к 2030 году. Если сейчас от болезней системы кровообращения в Кыргызстане умирает ежегодно, по официальной статистике, 20 тысяч человек, а ежедневно – около 60 человек, то через пять лет этот показатель должен существенно сократиться.

Сердечно-сосудистые заболевания на первом месте во всем мире – и в Америке, и в Европе. Это де-факто. Но Кыргызстан, по данным регионального бюро ВОЗ, находится в первой десятке стран мира по показателю смертности от коронарной болезни сердца.

Будем честны до конца, и до разработки конкретно этой программы, на которую сегодня возлагают столько надежд, внедрялось немало других похожих с той же целью. И были периоды, когда показатели смертности и заболеваемости снижались. Но сердечно-сосудистые заболевания, тем не менее, как были, так и остались у нас на первом месте среди причин преждевременного ухода из жизни, инвалидности. И даже по сравнению с 2018 годом ухудшились на 25 процентов, больше стало пациентов с острым инфарктом миокарда. Как отмечалось на презентации, в Национальный центр кардиологии и терапии по экстренной скорой медицинской помощи в 2023 году было госпитализировано более трех тысяч человек, то есть уже в запущенной стадией болезни.

Почему болезни сердца и сосудов продолжают лидировать в Кыргызстане, а предыдущие программы не достигли цели? Они тоже принимались на "ура", всех тоже переполняли надежды и тоже все говорили правильные слова на всех уровнях. Но позже отношение государства к ним менялось с уменьшением финансирования. Сказались и кадровый дефицит, который, кстати, есть и сегодня, и недостаточные для выполнения таких госпрограмм, скажем так, уровень ответственности и соответствующей подготовки специалистов первичного звена, которое по большому счету определяет судьбу человека. И, конечно, отразилась прямо-таки традиционная безответственность кыргызстанцев за свое здоровье. Хотя все вроде бы осознают, что дороже здоровья ничего нет. Поэтому в новой программе разработан иной подход к повышению ответственности каждого из нас за состояние своего сердца, предлагаются и другие новшества.

Как известно, любая нацпрограмма по здравоохранению касается не только и даже, может быть, не столько медицинских вопросов, а комплексных, межведомственных – от организации медпомощи на месте, в регионах, от руководства органа исполнительной власти субъекта, руководителя конкретного учреждения, от питания, спорта, экономики страны. И, судя по тому, что на презентации "Здорового сердца" присутствовали профессора и ведущие специалисты в области кардиологии, руководители многих медицинских центров, губернаторы, координаторы здравоохранения областей, представители многих наших министерств, ВОЗ и других международных структур, в стране действительно начали серьезную борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Перед тем, как начать разработку программы, как рассказали ее авторы, они консультировались с нашими международными партнерами, проанализировали недостатки предыдущих программ. Наши специалисты ездили в Россию, Европу, изучали их опыт, чтобы с учетом их ошибок разработать свою собственную национальную программу "Здоровое сердце" до 2030 года, на пять лет, результатом которой должно стать снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 25 процентов.

Программа имеет несколько направлений. На двух из них - самых крупных и основных и было акцентировано внимание. Первое из них как раз касается нашего отношения к своему "мотору".

- Первое направление - это профилактика путем раннего выявления заболевания. Через государственный портал электронных услуг "Тундук" мы внедрили опросник "Проверь свое здоровье". Человек должен ответить на восемь простых вопросов о своем весе, росте, характере питания, курит ли он, насколько он физически активен, знает ли свое давление, уровень сахара в крови и холестерина. По результатам опроса при необходимости ему будет дана рекомендация обратиться к своему семейному врачу для дальнейшего обследования и назначения лечения. И сразу же человек может записаться онлайн к врачу, который после обследования даст ему персональные рекомендации, - сказал директор Национального центра кардиологии и терапии имени академика М. Миррахимова, профессор Талант Сооронбаев.

Как отметил профессор, артериальная гипертония - самый значимый фактор риска смерти. Для пациентов с этим заболеванием не всегда очевидно, что конечная цель лечения - это не просто снижение артериального давления, а значительное снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Для этого необходимо на ежедневной основе принимать назначенные лекарственные препараты и регулярно контролировать свое артериальное давление. Чем больше людей будет знать свое давление, тем меньше будет инфарктов и инсультов. Артериальную гипертензию не случайно называют "тихим убийцей". Человек до поры до времени может не чувствовать высокого давления, которое в конце концов в любую минуту может стать причиной инфаркта миокарда или инсульта.

- И второе направление этой программы – это улучшение лечения. В Кыргызстане мы создаем сеть катлабов – катеризационных лабораторий. Это – ядро, основа высокотехнологичных сердечно-сосудистых кластеров в регионах. Они должны и будут такими же сильными, как в Бишкеке. То, что делается в Центре кардиологии, будет делаться и в регионах. Это - один из эффективных путей доступности населения к высокотехнологичной помощи и снижения смертности в стране от сердечно-сосудистых заболеваний, - добавил Талант Сооронбаев. – При необходимости человеку бесплатно поставят стент. Артерия откроется, и миокард начнет снабжаться кровью. И больной не просто выживет, он станет еще и здоровым человеком.

До 2030 года в стране, согласно программе, будет открыто 17 катлабов. Они уже есть в Бишкеке, Оше. И будут создаваться новые. Сейчас заканчивается оборудование лабораторий в Нарыне, Балыкчи, на следующий год катлаб откроется в Таласе.

Главное - у кыргызстанцев появилась возможность бесплатно установить стент. Ранее такое эндоваскулярное вмешательство стоило несколько тысяч долларов. В данном случае играет роль очень важный фактор – время оказания помощи. Если раньше стенты устанавливали, как правило, больным, которых привозили уже в предынфарктном состоянии, поскольку они срочно нуждались в такой операции, то теперь они устанавливаются, чтобы предотвратить риск инфаркта.

- Эта программа для страны очень важна, и она ни в коем случае не должна оставаться на бумаге и не останется, поскольку предусматривает спасение жизней тысяч наших граждан от сердечно-сосудистых заболеваний, - заверил заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов. – Программа находится в центре внимания управления контроля исполнения решений Президента и Кабинета министров Администрации Президента.

Для решения амбициозной задачи по сокращению смертности и заболеваемости планируется переоснастить современным медицинским оборудованием отделения кардиологического профиля, в том числе и первичный уровень здравоохранения.

По мнению руководителя странового офиса ВОЗ в Кыргызстане Ливиу Ведраско, страна переходит на новый этап борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в котором уделяется особое внимание на профилактику с акцентом на первичную помощь.

- Новая программа является прекрасным дополнением к разрабатываемой сейчас в Минздраве при поддержке ВОЗ стратегии "НИЗ-плюс", которая тоже рассчитана на те же годы, - сказал Ливиу Ведраско. – Такие меры в области общественного здравоохранения, как налогообложение вредных для здоровья продуктов – табак, алкоголь, сахаросодержащие напитки, а также маркировка пищевых продуктов и лечение гипертонии, могут помочь устранить ключевые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и неинфекционных заболеваний (НИЗ).

По его мнению, скоординированные усилия по профилактике и борьбе с НИЗ и болезнями сердца и сосудов могут снизить бремя болезни.

- Недавние данные Минздрава свидетельствуют, что НИЗ обходятся экономике страны в 30 миллиардов сомов или 4,8 процента ВВП ежегодно за счет прямых затрат на здравоохранение и потери рабочей силы и производительности. Страна не может позволить себе не решать проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и НИЗ, поскольку они неразрывно связаны с ее экономическим и социальным развитием. И такие программы, как "Здоровое сердце" - это не только инвестиции в здравоохранение, но и в будущее народа. ВОЗ и дальше будет поддерживать эти усилия, - заверил Ливиу Ведраско.

Как отметил директор Национального центра кардиологии и терапии, профессор, инициатор программы Талант Сооронбаев, "мы обязательно реализуем эту программу и добьемся поставленных целей".

-Два года перед ее разработкой мы проводили системный анализ, несколько экспедиций по мониторингу. На что мы делали акцент при ее подготовке? Мы обратили внимание, что все наши службы и организации здравоохранения, которые занимаются болезнями сердца, работают разрозненно, и нет никакой взаимосвязи между ними. Мы включили в программу новую концепцию профилактики, основанную на самоконтроле, на чекап-модуле, то есть на профилактическом осмотре, направленном на раннее выявление скрытых заболеваний. К сожалению, чекап проводят сейчас, когда уже заболеют. Но нам надо добиться того, чтобы в каждой семье, каждый житель Кыргызстана знали свои параметры здоровья.

В программе мы предложили новую модель организации медицинской помощи на уровне районных и областных организаций здравоохранения, они должны стать настоящими центрами. Поэтому так важно укрепить их потенциал, нам нужны специалисты нового поколения, прошедшие подготовку по международным стандартам, и обязательно должно быть научное сопровождение. Должна быть сильная медицинская наука. И мы заложили это в программу. Надеемся, что Министерство науки поддержит нас в научном сопровождении. Очень важно иметь свои локальные научные данные, - считает профессор Сооронбаев.

Как он отметил, усилия, направленные на уменьшение распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и снижение факторов риска, становятся ключевым элементом. А программа "Здоровое сердце" является инструментом для достижения национальной цели - повышение качества и продолжительности жизни.