Погода
$ 87.35 - 87.70
€ 100.57 - 101.57

Программа "Здоровое сердце" - это инвестиции в будущее народа Кыргызстана

182  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ "О Национальной программе Кыргызской Республики "Здоровое сердце" на 2025-2030 годы". Согласно программе, презентация которой прошла в Бишкеке, Кыргызстан намерен снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 25 процентов.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в нашей стране, как отмечалось всеми ее участниками, – один из приоритетов в системе здравоохранения. Смертность от инфарктов, инсультов, тяжелых нарушений ритма, хронической сердечной недостаточности и других сосудистых нарушений должна быть снижена на четверть к 2030 году. Если сейчас от болезней системы кровообращения в Кыргызстане умирает ежегодно, по официальной статистике, 20 тысяч человек, а ежедневно – около 60 человек, то через пять лет этот показатель должен существенно сократиться.

Сердечно-сосудистые заболевания на первом месте во всем мире – и в Америке, и в Европе. Это де-факто. Но Кыргызстан, по данным регионального бюро ВОЗ, находится в первой десятке стран мира по показателю смертности от коронарной болезни сердца.

Будем честны до конца, и до разработки конкретно этой программы, на которую сегодня возлагают столько надежд, внедрялось немало других похожих с той же целью. И были периоды, когда показатели смертности и заболеваемости снижались. Но сердечно-сосудистые заболевания, тем не менее, как были, так и остались у нас на первом месте среди причин преждевременного ухода из жизни, инвалидности. И даже по сравнению с 2018 годом ухудшились на 25 процентов, больше стало пациентов с острым инфарктом миокарда. Как отмечалось на презентации, в Национальный центр кардиологии и терапии по экстренной скорой медицинской помощи в 2023 году было госпитализировано более трех тысяч человек, то есть уже в запущенной стадией болезни.

Почему болезни сердца и сосудов продолжают лидировать в Кыргызстане, а предыдущие программы не достигли цели? Они тоже принимались на "ура", всех тоже переполняли надежды и тоже все говорили правильные слова на всех уровнях. Но позже отношение государства к ним менялось с уменьшением финансирования. Сказались и кадровый дефицит, который, кстати, есть и сегодня, и недостаточные для выполнения таких госпрограмм, скажем так, уровень ответственности и соответствующей подготовки специалистов первичного звена, которое по большому счету определяет судьбу человека. И, конечно, отразилась прямо-таки традиционная безответственность кыргызстанцев за свое здоровье. Хотя все вроде бы осознают, что дороже здоровья ничего нет. Поэтому в новой программе разработан иной подход к повышению ответственности каждого из нас за состояние своего сердца, предлагаются и другие новшества.

Как известно, любая нацпрограмма по здравоохранению касается не только и даже, может быть, не столько медицинских вопросов, а комплексных, межведомственных – от организации медпомощи на месте, в регионах, от руководства органа исполнительной власти субъекта, руководителя конкретного учреждения, от питания, спорта, экономики страны. И, судя по тому, что на презентации "Здорового сердца" присутствовали профессора и ведущие специалисты в области кардиологии, руководители многих медицинских центров, губернаторы, координаторы здравоохранения областей, представители многих наших министерств, ВОЗ и других международных структур, в стране действительно начали серьезную борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Перед тем, как начать разработку программы, как рассказали ее авторы, они консультировались с нашими международными партнерами, проанализировали недостатки предыдущих программ. Наши специалисты ездили в Россию, Европу, изучали их опыт, чтобы с учетом их ошибок разработать свою собственную национальную программу "Здоровое сердце" до 2030 года, на пять лет, результатом которой должно стать снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 25 процентов.

Программа имеет несколько направлений. На двух из них - самых крупных и основных и было акцентировано внимание. Первое из них как раз касается нашего отношения к своему "мотору".

- Первое направление - это профилактика путем раннего выявления заболевания. Через государственный портал электронных услуг "Тундук" мы внедрили опросник "Проверь свое здоровье". Человек должен ответить на восемь простых вопросов о своем весе, росте, характере питания, курит ли он, насколько он физически активен, знает ли свое давление, уровень сахара в крови и холестерина. По результатам опроса при необходимости ему будет дана рекомендация обратиться к своему семейному врачу для дальнейшего обследования и назначения лечения. И сразу же человек может записаться онлайн к врачу, который после обследования даст ему персональные рекомендации, - сказал директор Национального центра кардиологии и терапии имени академика М. Миррахимова, профессор Талант Сооронбаев.

Как отметил профессор, артериальная гипертония - самый значимый фактор риска смерти. Для пациентов с этим заболеванием не всегда очевидно, что конечная цель лечения - это не просто снижение артериального давления, а значительное снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Для этого необходимо на ежедневной основе принимать назначенные лекарственные препараты и регулярно контролировать свое артериальное давление. Чем больше людей будет знать свое давление, тем меньше будет инфарктов и инсультов. Артериальную гипертензию не случайно называют "тихим убийцей". Человек до поры до времени может не чувствовать высокого давления, которое в конце концов в любую минуту может стать причиной инфаркта миокарда или инсульта.

- И второе направление этой программы – это улучшение лечения. В Кыргызстане мы создаем сеть катлабов – катеризационных лабораторий. Это – ядро, основа высокотехнологичных сердечно-сосудистых кластеров в регионах. Они должны и будут такими же сильными, как в Бишкеке. То, что делается в Центре кардиологии, будет делаться и в регионах. Это - один из эффективных путей доступности населения к высокотехнологичной помощи и снижения смертности в стране от сердечно-сосудистых заболеваний, - добавил Талант Сооронбаев. – При необходимости человеку бесплатно поставят стент. Артерия откроется, и миокард начнет снабжаться кровью. И больной не просто выживет, он станет еще и здоровым человеком.

До 2030 года в стране, согласно программе, будет открыто 17 катлабов. Они уже есть в Бишкеке, Оше. И будут создаваться новые. Сейчас заканчивается оборудование лабораторий в Нарыне, Балыкчи, на следующий год катлаб откроется в Таласе.

Главное - у кыргызстанцев появилась возможность бесплатно установить стент. Ранее такое эндоваскулярное вмешательство стоило несколько тысяч долларов. В данном случае играет роль очень важный фактор – время оказания помощи. Если раньше стенты устанавливали, как правило, больным, которых привозили уже в предынфарктном состоянии, поскольку они срочно нуждались в такой операции, то теперь они устанавливаются, чтобы предотвратить риск инфаркта.

- Эта программа для страны очень важна, и она ни в коем случае не должна оставаться на бумаге и не останется, поскольку предусматривает спасение жизней тысяч наших граждан от сердечно-сосудистых заболеваний, - заверил заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов. – Программа находится в центре внимания управления контроля исполнения решений Президента и Кабинета министров Администрации Президента.

Для решения амбициозной задачи по сокращению смертности и заболеваемости планируется переоснастить современным медицинским оборудованием отделения кардиологического профиля, в том числе и первичный уровень здравоохранения.

По мнению руководителя странового офиса ВОЗ в Кыргызстане Ливиу Ведраско, страна переходит на новый этап борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в котором уделяется особое внимание на профилактику с акцентом на первичную помощь.

- Новая программа является прекрасным дополнением к разрабатываемой сейчас в Минздраве при поддержке ВОЗ стратегии "НИЗ-плюс", которая тоже рассчитана на те же годы, - сказал Ливиу Ведраско. – Такие меры в области общественного здравоохранения, как налогообложение вредных для здоровья продуктов – табак, алкоголь, сахаросодержащие напитки, а также маркировка пищевых продуктов и лечение гипертонии, могут помочь устранить ключевые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и неинфекционных заболеваний (НИЗ).

По его мнению, скоординированные усилия по профилактике и борьбе с НИЗ и болезнями сердца и сосудов могут снизить бремя болезни.

- Недавние данные Минздрава свидетельствуют, что НИЗ обходятся экономике страны в 30 миллиардов сомов или 4,8 процента ВВП ежегодно за счет прямых затрат на здравоохранение и потери рабочей силы и производительности. Страна не может позволить себе не решать проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и НИЗ, поскольку они неразрывно связаны с ее экономическим и социальным развитием. И такие программы, как "Здоровое сердце" - это не только инвестиции в здравоохранение, но и в будущее народа. ВОЗ и дальше будет поддерживать эти усилия, - заверил Ливиу Ведраско.

Как отметил директор Национального центра кардиологии и терапии, профессор, инициатор программы Талант Сооронбаев, "мы обязательно реализуем эту программу и добьемся поставленных целей".

-Два года перед ее разработкой мы проводили системный анализ, несколько экспедиций по мониторингу. На что мы делали акцент при ее подготовке? Мы обратили внимание, что все наши службы и организации здравоохранения, которые занимаются болезнями сердца, работают разрозненно, и нет никакой взаимосвязи между ними. Мы включили в программу новую концепцию профилактики, основанную на самоконтроле, на чекап-модуле, то есть на профилактическом осмотре, направленном на раннее выявление скрытых заболеваний. К сожалению, чекап проводят сейчас, когда уже заболеют. Но нам надо добиться того, чтобы в каждой семье, каждый житель Кыргызстана знали свои параметры здоровья.

В программе мы предложили новую модель организации медицинской помощи на уровне районных и областных организаций здравоохранения, они должны стать настоящими центрами. Поэтому так важно укрепить их потенциал, нам нужны специалисты нового поколения, прошедшие подготовку по международным стандартам, и обязательно должно быть научное сопровождение. Должна быть сильная медицинская наука. И мы заложили это в программу. Надеемся, что Министерство науки поддержит нас в научном сопровождении. Очень важно иметь свои локальные научные данные, - считает профессор Сооронбаев.

Как он отметил, усилия, направленные на уменьшение распространенности сердечно-сосудистых заболеваний и снижение факторов риска, становятся ключевым элементом. А программа "Здоровое сердце" является инструментом для достижения национальной цели - повышение качества и продолжительности жизни.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453119
Теги:
Минздрав, наука, президент, хронические болезни, кардиология, профилактика, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  