Холанд установил рекорд АПЛ, став самым быстрым игроком с 100 голами

Эрлинг Холанд вошёл в историю Премьер-лиги, став самым быстрым футболистом, достигшим отметки в 100 голов. Норвежский нападающий оформил столетний гол на 17-й минуте матча "Манчестер Сити" против "Фулхэма", отправив мяч в верхний угол ворот.

Холанд вошёл в "клуб 100" всего за 111 матчей, побив предыдущий рекорд Алана Ширера, которому для этого потребовалось 124 игры.

После победы "Сити" со счётом 5:4 Холанд поделился впечатлениями:

"Это огромно, я горжусь. 100 голов - это приятный клуб, и я рад быть его частью. Моя задача - помогать команде забивать".

В текущем сезоне 2025/26 он уже забил 15 голов в АПЛ и 33 во всех турнирах за клуб и сборную. С момента перехода в "Манчестер Сити" в 2022 году Холанд остаётся одним из самых результативных игроков мира, установив рекорд АПЛ по числу голов за один сезон - 36 мячей.