Погода
$ 87.31 - 87.74
€ 100.57 - 101.57

Холанд установил рекорд АПЛ, став самым быстрым игроком с 100 голами

134  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Эрлинг Холанд вошёл в историю Премьер-лиги, став самым быстрым футболистом, достигшим отметки в 100 голов. Норвежский нападающий оформил столетний гол на 17-й минуте матча "Манчестер Сити" против "Фулхэма", отправив мяч в верхний угол ворот.

Холанд вошёл в "клуб 100" всего за 111 матчей, побив предыдущий рекорд Алана Ширера, которому для этого потребовалось 124 игры.

После победы "Сити" со счётом 5:4 Холанд поделился впечатлениями:

"Это огромно, я горжусь. 100 голов - это приятный клуб, и я рад быть его частью. Моя задача - помогать команде забивать".

В текущем сезоне 2025/26 он уже забил 15 голов в АПЛ и 33 во всех турнирах за клуб и сборную. С момента перехода в "Манчестер Сити" в 2022 году Холанд остаётся одним из самых результативных игроков мира, установив рекорд АПЛ по числу голов за один сезон - 36 мячей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453121
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  