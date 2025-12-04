10 лет Дню "Манаса" – борьба продолжается!

4 декабря 2025 года Кыргызстан отметит юбилейный – десятый – год праздника "День эпоса "Манас"", учреждённого в 2015 году Постановлением Правительства Кыргызской Республики. Этому событию предшествовала многолетняя кропотливая работа патриотов Кыргызстана, включая общественных и государственных деятелей.

Так, усилиями активистов движения "Чон-Казат" в революционном 2010 году был поднят вопрос об установке на центральной площади Ала-Тоо столицы Бишкека, на самом видном месте, памятника национальному герою Манасу.

Затем началась упорная работа патриотов и государства, апогеем которой стала вторая победа – или, как говорят сказители эпоса, "Кичи Чон-Казат" – в Париже, где 4 декабря 2013 года трилогия "Манас", "Семетей" и "Сейтек" была включена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В этот день французская и мировая культурная общественность признали самобытность и мировую ценность нашего великого творения – национального эпоса кыргызского народа "Манас", символа национальной гордости, идентичности и духовного наследия, сохраняющегося уже более тысячи лет.

Итогом сплочённых усилий патриотов и государства по увековечиванию памяти и национальной гордости стала установка на центральной площади Ала-Тоо памятника "Айкол-Манас" в 2011 году и учреждение в 2015 году официального праздника – 4 декабря, "День эпоса "Манас"".

За последние 15 лет было сделано многое для сохранения нематериального культурного наследия кыргызского народного эпоса "Манас".

Однако нам предстоит продолжить эту общую борьбу за национальную память и честь народа, за сохранение нематериального богатства признанного ЮНЕСКО эпоса "Манас"!

Речь идёт об изданном в том же революционном 2010 году Фондом "Седеп" поэтическом переложении первой части трилогии кыргызского эпоса "Манас" на русский язык, выполненном Маром Байджиевым, – "Сказание о Манасе". Не углубляясь в литературную точность и идентичность этого произведения с каноническим эпосом "Манас", следует обратить внимание хотя бы на иллюстрации в этом издании, которые, мягко говоря, вызывают недоумение. Для патриотов Кыргызстана и эпоса "Манас" такие ошибки совершенно недопустимы!

Обратите внимание на фото на странице 214 – портрет героя эпоса Бокмуруна! Над этим именем мы видим портрет всеми нами любимого Манаса!

Эту гравюру знаменитого кыргызского художника Теодора Герцена "Портрет Манаса" мы привыкли видеть не только на страницах канонического издания эпоса. Эта гравюра "Манас" под номером 2 находится на странице 348 энциклопедии "Манас" 1995 года.

В той же энциклопедии гравюра "Бокмурун" напечатана на странице 154 и выглядит иначе.

Подобные ошибки в изданиях, связанных с нашей национальной гордостью и идентичностью, недопустимы!

Мы не должны тиражировать такие грубейшие ошибки в будущем. А сегодня мы обязаны исправлять эти недочёты авторов, чтобы они не бросали тень на память и честь наших великих предков!

Мы должны защитить их наследие перед лицом истории, особенно в глазах будущих поколений!

Это наш долг!

И эту задачу мы должны начать без промедления!

Потому что поэтическое переложение первой части трилогии кыргызского эпоса "Манас" на русский язык Мара Байджиева "Сказание о Манасе", изданное Фондом "Седеп" с грубейшими ошибками в иллюстрациях героев, переводится на многие языки мира. Тем самым, распространяясь в мировом масштабе, оно наносит ущерб нашему имиджу.

Возможно, персонаж "Бокмурун" на многих языках не вызовет большого интереса, но в тюркоязычных странах это имя точно будет воспринято не совсем appropriately!

Но самое болезненное – видеть, как портреты и копии гравюры нашего национального героя Манаса Великодушного, которые мы часто дарим иностранным гостям и высокопоставленным лицам, обесцениваются из-за таких ошибок в печатных изданиях.

А это, в первую очередь, удар по нашей национальной гордости и памяти в глазах иностранных друзей, обесценивание наших многовековых ценностей!

Поэтому защита наших ценностей – непреходящая задача во все времена.

Защитим нашу национальную гордость – эпос "Манас" и всех его героев, совершивших подвиг ценой своей жизни во имя ныне живущих и будущих поколений!

Призываем всех небезразличных патриотов поддержать инициативу переиздания поэтического переложения первой части трилогии кыргызского эпоса "Манас" на русский язык Мара Байджиева "Сказание о Манасе" с необходимыми исправлениями, чтобы предотвратить дальнейшее распространение недостоверной информации, затрагивающей честь и достоинство кыргызского народа!

Политическая партия "Чон Казат"