Досрочные выборы в ЖК: консолидация вокруг правил игры

Досрочные парламентские выборы в Кыргызстане завершились с нехарактерным для республики спокойствием. Отсутствие массовых акций протеста, признание итогов ключевыми политическими силами и минимальные жалобы на нарушения стали главными итогами кампании. Аналитики и наблюдатели расходятся в оценках причин этой стабильности: одни видят в ней результат системных реформ, другие - следствие глубокой общественной апатии после цикличных политических потрясений.

Технологический прорыв

Цифровизация и автоматизация избирательного процесса стали одним из главных нарративов властей. Как отметил VB.KG депутат ЖК Марлен Маматалиев, это позволило устранить массовые махинации прошлого:

"Неоспоримый факт - наши последние выборы прошли максимально спокойно, если посмотреть историю Кыргызстана. Раньше это были карусели, махинации вбросов, подозрений, что пока довезли до ТИК или ЦИК, положили в ящик еще дополнительно уже "готовых" бюллетеней и т.п. Сейчас же этот вопрос окончательно снялся. Мы настолько автоматизировали свою систему, что являемся сегодня авангардом в этом направлении. И это позволило нам полностью устранить какой-либо протестный потенциал".

Эта оценка перекликается с мнением международных наблюдателей. Глава миссии международного наблюдения от СНГ Игорь Петришенко констатировал:

"Кыргызстан демонстрирует заметный экономический рост. Одной из точек роста является цифровизация, которая ярко проявилась и в избирательной сфере. Республика, безусловно, лидирует в СНГ по внедрению цифровых технологий в электоральный процесс".

Власть делает ставку на технологическую легитимность - когда процедурная прозрачность становится главным аргументом честности выборов. Отмена результатов в целом округе №13 стала прецедентом, демонстрирующим готовность идти на жесткие меры для сохранения доверия к процессу. Это важный сигнал, так как в прошлом подобные решения неизбежно вызывали волну протестов.

Историческая травма 2020 года и феномен политической усталости

Однако многие эксперты видят корни нынешнего спокойствия в более глубоких социально-политических процессах. Политолог Игорь Шестаков напоминает в беседе с VB.KG о переломном моменте:

"Чтобы понять нынешнее спокойствие, нужно вспомнить, что произошло в 2020-м. Те выборы стали точкой системного слома: их результаты привели к коренной смене власти. Это была настоящая политическая революция, смена формата республики и элит. "Холодильник победил телевизор" - это ключевая формула. Электорат сейчас сфокусирован на насущных социально-экономических проблемах и в массе своей не верит, что его голос за конкретного депутата Жогорку Кенеша решит эти проблемы. Отсюда - демонстративно низкая явка".

Феномен низкой явки - это не только индикатор апатии, но и своеобразный социальный контракт: общество, уставшее от потрясений, молчаливо соглашается с правилами игры в обмен на стабильность. Урок 2020 года усвоен всеми: и властью, которая отказалась от грубого использования административного ресурса в старом формате, и оппозицией, не имеющей ресурсов для мобилизации, и обществом, опасающимся новых потрясений.

Признание итогов как новая норма

Ключевым итогом выборов стало признание их результатов практически всеми значимыми политическими силами. Отказ от силовых сценариев и планов массовых протестов свидетельствует о кристаллизации новых правил политической игры.

Как отмечает Марлен Маматалиев, изменилось и поведение государственного аппарата:

"Показатель отсутствия админресурса хорошо виден по тому, что, начиная с обычного учителя и заканчивая мэром, губернатором и министрами на 99,9% нигде не участвовали. Они боялись даже появляться или агитировать. И это на самом деле, очень здорово. Это настоящее достижение для страны".

Это "смирение" чиновников - сознательная политика, направленная на снижение градуса противостояния. Переход к одномандатным округам, о котором говорит политолог Шестаков, тоже меняет логику: протестовать теперь нужно не против системы в целом, а против конкретного победителя в своем округе, что дробит и локализует потенциальный протест.

Пауза между циклами?

Нынешнее спокойствие можно интерпретировать двояко. С одной стороны, это достижение: страна, пережившая три революции, демонстрирует, что избирательный процесс может проходить без насилия. Цифровизация, отказ от грубого админресурса и жесткая реакция на нарушения создают новую электоральную экосистему.

"Главный вызов теперь - не революция, а то, сможет ли эта новая система, при всем снижении политизации, начать решать те самые социально-экономические проблемы "холодильника", которые и приглушили "телевизор", - дополняет Игорь Шестаков.

Отсутствие протестов сегодня - это не только положительный итог выборов, но и отсроченный вызов для нового парламента. Легитимность, полученная благодаря технологической прозрачности и общественной усталости, должна будет подтвердиться способностью решать насущные проблемы избирателей.