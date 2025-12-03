Погода
$ 87.35 - 87.70
€ 100.57 - 101.57

Досрочные выборы в ЖК: консолидация вокруг правил игры

50  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Досрочные парламентские выборы в Кыргызстане завершились с нехарактерным для республики спокойствием. Отсутствие массовых акций протеста, признание итогов ключевыми политическими силами и минимальные жалобы на нарушения стали главными итогами кампании. Аналитики и наблюдатели расходятся в оценках причин этой стабильности: одни видят в ней результат системных реформ, другие - следствие глубокой общественной апатии после цикличных политических потрясений.

Технологический прорыв

Цифровизация и автоматизация избирательного процесса стали одним из главных нарративов властей. Как отметил VB.KG депутат ЖК Марлен Маматалиев, это позволило устранить массовые махинации прошлого:

"Неоспоримый факт - наши последние выборы прошли максимально спокойно, если посмотреть историю Кыргызстана. Раньше это были карусели, махинации вбросов, подозрений, что пока довезли до ТИК или ЦИК, положили в ящик еще дополнительно уже "готовых" бюллетеней и т.п. Сейчас же этот вопрос окончательно снялся. Мы настолько автоматизировали свою систему, что являемся сегодня авангардом в этом направлении. И это позволило нам полностью устранить какой-либо протестный потенциал".

Эта оценка перекликается с мнением международных наблюдателей. Глава миссии международного наблюдения от СНГ Игорь Петришенко констатировал:

"Кыргызстан демонстрирует заметный экономический рост. Одной из точек роста является цифровизация, которая ярко проявилась и в избирательной сфере. Республика, безусловно, лидирует в СНГ по внедрению цифровых технологий в электоральный процесс".

Власть делает ставку на технологическую легитимность - когда процедурная прозрачность становится главным аргументом честности выборов. Отмена результатов в целом округе №13 стала прецедентом, демонстрирующим готовность идти на жесткие меры для сохранения доверия к процессу. Это важный сигнал, так как в прошлом подобные решения неизбежно вызывали волну протестов.

Историческая травма 2020 года и феномен политической усталости

Однако многие эксперты видят корни нынешнего спокойствия в более глубоких социально-политических процессах. Политолог Игорь Шестаков напоминает в беседе с VB.KG о переломном моменте:

"Чтобы понять нынешнее спокойствие, нужно вспомнить, что произошло в 2020-м. Те выборы стали точкой системного слома: их результаты привели к коренной смене власти. Это была настоящая политическая революция, смена формата республики и элит. "Холодильник победил телевизор" - это ключевая формула. Электорат сейчас сфокусирован на насущных социально-экономических проблемах и в массе своей не верит, что его голос за конкретного депутата Жогорку Кенеша решит эти проблемы. Отсюда - демонстративно низкая явка".

Феномен низкой явки - это не только индикатор апатии, но и своеобразный социальный контракт: общество, уставшее от потрясений, молчаливо соглашается с правилами игры в обмен на стабильность. Урок 2020 года усвоен всеми: и властью, которая отказалась от грубого использования административного ресурса в старом формате, и оппозицией, не имеющей ресурсов для мобилизации, и обществом, опасающимся новых потрясений.

Признание итогов как новая норма

Ключевым итогом выборов стало признание их результатов практически всеми значимыми политическими силами. Отказ от силовых сценариев и планов массовых протестов свидетельствует о кристаллизации новых правил политической игры.

Как отмечает Марлен Маматалиев, изменилось и поведение государственного аппарата:

"Показатель отсутствия админресурса хорошо виден по тому, что, начиная с обычного учителя и заканчивая мэром, губернатором и министрами на 99,9% нигде не участвовали. Они боялись даже появляться или агитировать. И это на самом деле, очень здорово. Это настоящее достижение для страны".

Это "смирение" чиновников - сознательная политика, направленная на снижение градуса противостояния. Переход к одномандатным округам, о котором говорит политолог Шестаков, тоже меняет логику: протестовать теперь нужно не против системы в целом, а против конкретного победителя в своем округе, что дробит и локализует потенциальный протест.

Пауза между циклами?

Нынешнее спокойствие можно интерпретировать двояко. С одной стороны, это достижение: страна, пережившая три революции, демонстрирует, что избирательный процесс может проходить без насилия. Цифровизация, отказ от грубого админресурса и жесткая реакция на нарушения создают новую электоральную экосистему.

"Главный вызов теперь - не революция, а то, сможет ли эта новая система, при всем снижении политизации, начать решать те самые социально-экономические проблемы "холодильника", которые и приглушили "телевизор", - дополняет Игорь Шестаков.

Отсутствие протестов сегодня - это не только положительный итог выборов, но и отсроченный вызов для нового парламента. Легитимность, полученная благодаря технологической прозрачности и общественной усталости, должна будет подтвердиться способностью решать насущные проблемы избирателей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453131
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  