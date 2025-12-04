Погода
$ 87.31 - 87.74
€ 100.57 - 101.57

Кыргызстанец Бакыт Кадыров выиграл золото чемпионата мира по джиу-джитсу

140  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Мадриде (Испания) завершился чемпионат мира по боевому джиу-джитсу, где Кыргызстан на международной арене представил Бакыт Кадыров. Спортсмен выступал в весовой категории до 85 кг по версии CJJ и завоевал первое место.

Кадыров начал турнир с четвертьфинала, где победил Алексея Зайцева из Латвии со счётом 10:0. В полуфинале он обыграл Хосе Фернандеза из Испании, а в финале уверенно победил бельгийца Мишеля Мерси с тем же счётом - 10:0.

Победа Бакыта Кадырова стала значимым достижением для кыргызского спорта и укрепила позиции страны на международной арене боевых единоборств.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453139
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  