Кыргызстанец Бакыт Кадыров выиграл золото чемпионата мира по джиу-джитсу

В Мадриде (Испания) завершился чемпионат мира по боевому джиу-джитсу, где Кыргызстан на международной арене представил Бакыт Кадыров. Спортсмен выступал в весовой категории до 85 кг по версии CJJ и завоевал первое место.

Кадыров начал турнир с четвертьфинала, где победил Алексея Зайцева из Латвии со счётом 10:0. В полуфинале он обыграл Хосе Фернандеза из Испании, а в финале уверенно победил бельгийца Мишеля Мерси с тем же счётом - 10:0.

Победа Бакыта Кадырова стала значимым достижением для кыргызского спорта и укрепила позиции страны на международной арене боевых единоборств.