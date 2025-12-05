Арсенал укрепил лидерство в АПЛ после победы над Брентфордом

В Английской Премьер-лиге прошли несколько ключевых матчей. Арсенал одержал победу над Брентфордом со счётом 2:0 на "Эмирейтс Стэдиум", благодаря голам Микеля Мерино и Букайо Сака. Победа позволила "канонирам" восстановить пятиматчевое преимущество в турнирной таблице.

Другие результаты дня:

Лидс Юнайтед 3:1 Челси – Доминик Кэлверт-Льюин оформил третий гол, выводя Лидс из зоны вылета.

Брайтон 3:4 Астон Вилла – Вилла отыгралась с 0:2 и одержала зрелищную победу, поднявшись на третье место.

Ливерпуль 1:1 Сандерленд – поздний гол Флориана Вирца позволил Ливерпулю спасти очко.

Вулверхэмптон 0:1 Ноттингем Форест

Бернли 0:1 Кристал Пэлас

После сегодняшних матчей Арсенал сохраняет лидерство с преимуществом в пять очков, Астон Вилла поднимается на третье место, Челси опускается на четвёртое, а Лидс отдаляется от зоны вылета на три очка.