UFC 324: Представлен звездный кард январского турнира

Президент UFC Дана Уайт объявил состав участников UFC 324, который состоится 24 января на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Это будет первый нумерованный турнир UFC 2026 года и первый, который покажут на Paramount+ по новому соглашению о трансляциях. Время начала основного карда также смещено с 22:00 по восточному времени на 21:00.

Главные события турнира:

Временный титул в легком весе: Чемпион Илья Топурия временно отходит от боев по личным причинам. Джастин Гэтжи встретится с Пэдди Пимблеттом за временный титул в легком весе. Победитель встретится с Топурией после его возвращения.

Возвращение Аманды Нунес: Бывшая чемпионка в двух весовых категориях Аманда Нунес бросит вызов Кайле Харрисон за титул в бантамвейт-категории в поединке, который Дана Уайт назвал "самым большим женским боем в истории".

Другие ключевые поединки: Шон О"Мэлли встретится с Сонг Ядуном, пытаясь реабилитироваться после двух поражений подряд, что повлияет на рейтинги бантамвейт-класса.

UFC 324 демонстрирует новый подход к трансляциям UFC и представляет бойцов высшего уровня и восходящие звезды смешанных единоборств.