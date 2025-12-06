Корейским бизнесменам рассказали об инвестиционных возможностях Кыргызстана

В Бишкеке прошел бизнес-форум "Площадка экономического сотрудничества Кореи и Центральной Азии 2025". Прибывшим в Кыргызстан предпринимателям из Кореи презентовали инвестиционные возможности страны.

Заместитель директора Национального агентства по инвестициям при Президенте КР Дамирбек Бикулов в своём выступлении отметил, что по итогам 2024 года товарооборот между двумя странами составил более 435 млн долларов США.

"В этом году мы ожидаем, что эти показатели вырастут более чем на 30 % по сравнению с прошлогодним уровнем. В рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Корея, состоявшегося в декабре прошлого года, были подписаны 22 двусторонних документа, направленных на развитие кыргызско-корейского взаимодействия. Мы высоко ценим высокотехнологичный опыт Кореи в различных отраслях экономики и выражаем свою открытость к взаимовыгодному сотрудничеству", - сказал он.

В свою очередь директор Центра "Кыргыз Экспорт" при Министерстве экономики и коммерции КР Урмат Такиров подчеркнул выгодное географическое положение Кыргызстана и сообщил о широкой представленности страны в международных организациях. Он также представил информацию о ведении бизнеса в республике: открытие юридических лиц, налоговое регулирование, особенности банковского сектора и возможности свободных экономических зон. Кроме того, глава "Кыргыз Экспорта" выделил такие приоритетные направления для инвестиций, как сельское хозяйство, гидроэнергетика, туризм, лёгкая промышленность и электронная торговля.

"Сегодня созданы комфортные условия для открытия бизнеса и совместных предприятий. Ввоз оборудования для собственного производства не будет облагаться НДС при условии, что это оборудование не будет перепродаваться. Мы, в свою очередь, готовы оказать аналитическую и консалтинговую поддержку и помочь вам выйти на внешние рынки", - отметил Урмат Такиров.

Необходимо отметить, что прошедшее мероприятие является результатом подписанного меморандума между Центром "Кыргыз Экспорт" и KOTRA в рамках официального визита Президента КР Садыра Жапарова в Республику Корея в декабре 2024 года.