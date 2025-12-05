Погода
Россия намерена всегда защищать свои интересы. Интервью Путина India Today

258  0
- Светлана Лаптева
Интервью Владимира Путина телеканалу India Today стало многоуровневым разговором - от геополитики до философии.

Президент подробно ответил на вопросы о событиях на Украине, отношениях с США, партнерстве с Индией, глобальных кризисах и будущем мировой архитектуры.

ТАСС собрал главное из заявлений российского лидера.

Об украинском конфликте

Владимир Зеленский приходил к власти с обещанием прекратить войну, но не сдержал его.

Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова, и не могла поступить иначе.

Специальная военная операция проводится для защиты людей в Донбассе и национальных интересов России.

РФ хочет закончить войну, которую Запад развязал против нее руками Украины.

Москва не отказывает Украине в праве обеспечивать свою безопасность, но только не за счет безопасности России.

Украина должна понять, что лучшим способом решения конфликта являются переговоры.

Россия намерена всегда защищать свои интересы и своих людей.

Россия никогда не мешала уехать на Украину тем жителям Донбасса и Новороссии, которые были против воссоединения с Россией.

Об отношениях РФ и США

Многие американские компании хотят вернуться в Россию.

США продолжают закупать ядерное топливо у РФ, поэтому непонятно, почему они считают, что Индия не может покупать российские энергоресурсы.

Возобновление экономического сотрудничества России и США будет выгодно для обеих стран по многим направлениям.

Российская экономика открыта, Москва никогда не вводила дополнительных таможенных пошлин, как это сделал Вашингтон, не будет этого делать сейчас и в будущем.

Путин в ответ на вопрос про Трампа заявил, что никогда не дает оценок другим лидерам.

По его словам, Трамп хочет быстрого завершения конфликта на Украине, в том числе из гуманитарных соображений.

Путин пошутил, что его встреча 2 декабря с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером была слишком долгой.

О российско-индийском сотрудничестве

Путин заявил, что КНР и Индия являются близкими друзьями России, страна дорожит этими отношениями.

Россия и Индия начали выстраивать сотрудничество в энергетике задолго до событий на Украине.

Поставки российской нефти в Индию, как и производство нефтепродуктов для потребителей российского сырья в этой стране, идут абсолютно ритмично.

Искусственный интеллект - одно из перспективных направлений сотрудничества России и Индии.

Россия активно взаимодействует с Индией в сфере обороны и делится с ней технологиями.

Атомная электростанция "Куданкулам" показывает себя очень эффективно, это ведущий проект российско-индийского энергетического сотрудничества.

Россия "целиком и полностью" поддерживает Индию в борьбе с терроризмом.

Путин выразил надежду, что национальные цели России и Индии совпадают.

Отношения России с Индией активно развиваются, заверил Путин.

Культура России и Индии имеет много общих черт, считает президент РФ.

Путин в беседе с индийскими журналистами пошутил, что они следили за ним как спецслужбы.

Об экономике России, политике, разведке и топливе

Российские власти в целом удовлетворены экономической ситуацией в стране.

Россия не отказывается от ископаемого топлива, однако развивает технологии таким образом, чтобы ситуация постепенно менялась.

Путин доволен тем, как работает российская разведка, а оценивать разведки чужих стран не будет.

Россия никогда не выстраивает свое сотрудничество по разным отраслям с другими странами с целью объединиться против какого-то одного государства.

Об ОПК

Путин назвал танки Т-90 одними из лучших в мире.

Ценность высоких технологий при создании вооружений многократно возросла, указал президент.

Об исторических вопросах

Путин считает, что поиск виноватых в распаде СССР не имеет смысла, так как в целом система оказалась нежизнеспособной.

Восстановление СССР исключено, у России нет такой цели.

На Западе рассказами про попытки восстановления Россией своей империи пытаются напугать свое население.

Новгород был столицей Древней Руси до того, как этот статус перешел Киеву.

О БРИКС, G8, НАТО и глобальном Юге

Тема участия РФ в G8 затрагивалась на встрече с Уиткоффом в Кремле, но приглашений России вернуться не было.

Путин, отвечая на вопрос о перспективах создания единой валюты в рамках БРИКС, отметил, что в таких случаях не надо спешить, чтобы "не совершать грубых ошибок".

Новые мощные центры развития преимущественно возникают в странах глобального Юга, среди них можно выделить регион Южной Азии, в том числе Индию и Индонезию.

Москва настаивает на выполнении данных ей публично еще в 1990-е годы обещаний о нерасширении Североатлантического альянса на восток.

О Западе

Путин назвал сложным экономическое положение в Германии, Франции и других крупных европейских странах, связав это с ошибками их экономической политики.

Страны Запада традиционно заявляют об "агрессивности" России, но эти государства сами пытаются решать проблемы при помощи давления и силы, отметил российский лидер.

Об Афганистане

Нынешние власти Афганистана прилагают усилия по борьбе с терроризмом и производством наркотиков.

О ближневосточном конфликте

Россия не выдвигает особого плана по решению палестино-израильского конфликта, ключ к его решению лежит в выполнении уже принятых резолюций ООН и создании независимого палестинского государства.

О Боге, жизни, обществе и технологиях

Путин отметил, что ему еще рано подводить итоги собственной жизни.

Президент РФ, отвечая на вопрос о реальности бессмертия, подчеркнул, что все имеет конец, а вечен только Бог.

Бороться за свободу можно только легальными способами, нанесение ущерба людям недопустимо, уверен Путин.

Российский лидер призвал разговаривать и быть в контакте с молодежью.

Путин заявил, что Telegram и другие мессенджеры влияют на молодежь.

РФ чтит традиционные ценности, но это не отменяет современного развития, поделился президент.

При использовании искусственного интеллекта надо гарантировать безопасность и права человека, подчеркнул президент.

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира.


URL: https://www.vb.kg/453183
Теги:
Владимир Путин, Россия
