Россия намерена всегда защищать свои интересы. Интервью Путина India Today

Интервью Владимира Путина телеканалу India Today стало многоуровневым разговором - от геополитики до философии.
Президент подробно ответил на вопросы о событиях на Украине, отношениях с США, партнерстве с Индией, глобальных кризисах и будущем мировой архитектуры.
ТАСС собрал главное из заявлений российского лидера.
Об украинском конфликте
Владимир Зеленский приходил к власти с обещанием прекратить войну, но не сдержал его.
Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова, и не могла поступить иначе.
Специальная военная операция проводится для защиты людей в Донбассе и национальных интересов России.
РФ хочет закончить войну, которую Запад развязал против нее руками Украины.
Москва не отказывает Украине в праве обеспечивать свою безопасность, но только не за счет безопасности России.
Украина должна понять, что лучшим способом решения конфликта являются переговоры.
Россия намерена всегда защищать свои интересы и своих людей.
Россия никогда не мешала уехать на Украину тем жителям Донбасса и Новороссии, которые были против воссоединения с Россией.
Об отношениях РФ и США
Многие американские компании хотят вернуться в Россию.
США продолжают закупать ядерное топливо у РФ, поэтому непонятно, почему они считают, что Индия не может покупать российские энергоресурсы.
Возобновление экономического сотрудничества России и США будет выгодно для обеих стран по многим направлениям.
Российская экономика открыта, Москва никогда не вводила дополнительных таможенных пошлин, как это сделал Вашингтон, не будет этого делать сейчас и в будущем.
Путин в ответ на вопрос про Трампа заявил, что никогда не дает оценок другим лидерам.
По его словам, Трамп хочет быстрого завершения конфликта на Украине, в том числе из гуманитарных соображений.
Путин пошутил, что его встреча 2 декабря с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером была слишком долгой.
О российско-индийском сотрудничестве
Путин заявил, что КНР и Индия являются близкими друзьями России, страна дорожит этими отношениями.
Россия и Индия начали выстраивать сотрудничество в энергетике задолго до событий на Украине.
Поставки российской нефти в Индию, как и производство нефтепродуктов для потребителей российского сырья в этой стране, идут абсолютно ритмично.
Искусственный интеллект - одно из перспективных направлений сотрудничества России и Индии.
Россия активно взаимодействует с Индией в сфере обороны и делится с ней технологиями.
Атомная электростанция "Куданкулам" показывает себя очень эффективно, это ведущий проект российско-индийского энергетического сотрудничества.
Россия "целиком и полностью" поддерживает Индию в борьбе с терроризмом.
Путин выразил надежду, что национальные цели России и Индии совпадают.
Отношения России с Индией активно развиваются, заверил Путин.
Культура России и Индии имеет много общих черт, считает президент РФ.
Путин в беседе с индийскими журналистами пошутил, что они следили за ним как спецслужбы.
Об экономике России, политике, разведке и топливе
Российские власти в целом удовлетворены экономической ситуацией в стране.
Россия не отказывается от ископаемого топлива, однако развивает технологии таким образом, чтобы ситуация постепенно менялась.
Путин доволен тем, как работает российская разведка, а оценивать разведки чужих стран не будет.
Россия никогда не выстраивает свое сотрудничество по разным отраслям с другими странами с целью объединиться против какого-то одного государства.
Об ОПК
Путин назвал танки Т-90 одними из лучших в мире.
Ценность высоких технологий при создании вооружений многократно возросла, указал президент.
Об исторических вопросах
Путин считает, что поиск виноватых в распаде СССР не имеет смысла, так как в целом система оказалась нежизнеспособной.
Восстановление СССР исключено, у России нет такой цели.
На Западе рассказами про попытки восстановления Россией своей империи пытаются напугать свое население.
Новгород был столицей Древней Руси до того, как этот статус перешел Киеву.
О БРИКС, G8, НАТО и глобальном Юге
Тема участия РФ в G8 затрагивалась на встрече с Уиткоффом в Кремле, но приглашений России вернуться не было.
Путин, отвечая на вопрос о перспективах создания единой валюты в рамках БРИКС, отметил, что в таких случаях не надо спешить, чтобы "не совершать грубых ошибок".
Новые мощные центры развития преимущественно возникают в странах глобального Юга, среди них можно выделить регион Южной Азии, в том числе Индию и Индонезию.
Москва настаивает на выполнении данных ей публично еще в 1990-е годы обещаний о нерасширении Североатлантического альянса на восток.
О Западе
Путин назвал сложным экономическое положение в Германии, Франции и других крупных европейских странах, связав это с ошибками их экономической политики.
Страны Запада традиционно заявляют об "агрессивности" России, но эти государства сами пытаются решать проблемы при помощи давления и силы, отметил российский лидер.
Об Афганистане
Нынешние власти Афганистана прилагают усилия по борьбе с терроризмом и производством наркотиков.
О ближневосточном конфликте
Россия не выдвигает особого плана по решению палестино-израильского конфликта, ключ к его решению лежит в выполнении уже принятых резолюций ООН и создании независимого палестинского государства.
О Боге, жизни, обществе и технологиях
Путин отметил, что ему еще рано подводить итоги собственной жизни.
Президент РФ, отвечая на вопрос о реальности бессмертия, подчеркнул, что все имеет конец, а вечен только Бог.
Бороться за свободу можно только легальными способами, нанесение ущерба людям недопустимо, уверен Путин.
Российский лидер призвал разговаривать и быть в контакте с молодежью.
Путин заявил, что Telegram и другие мессенджеры влияют на молодежь.
РФ чтит традиционные ценности, но это не отменяет современного развития, поделился президент.
При использовании искусственного интеллекта надо гарантировать безопасность и права человека, подчеркнул президент.
Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира.