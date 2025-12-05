Саудовская лига готова купить Салаха после его ухода в запас

Саудовская Премьер-лига вновь готова выйти на сделку по Мохамеду Салаху и полностью профинансировать его возможный трансфер из "Ливерпуля". Интерес обострился после того, как египтянин оказался в запасе в двух последних матчах АПЛ, что усилило вопросы о его будущем на "Энфилде".

По информации The Telegraph, представители саудовской лиги дают понять: если Салах выразит готовность уйти, деньги для трансфера будут выделены незамедлительно. Ранее "Ливерпуль" отклонил предложение "Аль-Иттихада" в размере £150 млн в 2024 году, но нынешние события меняют динамику ситуации. Контракт Салаха действует до 2027 года, однако его недавняя потеря места в старте стала неожиданностью для болельщиков.

Саудовская лига рассматривает Салаха как потенциального трансформационного игрока, способного стать лицом следующего этапа развития чемпионата на пути к ЧМ-2034. Несколько клубов, подконтрольных Public Investment Fund, сохраняют финансовые ресурсы для громких приобретений.

Внутри "Ливерпуля" решение Арне Слота объясняют спадом формы 33-летнего египтянина, забившего всего пять мячей во всех турнирах. Сам игрок, по словам тренера, "не доволен" ситуацией.

Ближайшее будущее Салаха станет понятнее после его участия в Кубке Африки, куда он отправится уже в этом месяце в составе сборной Египта. Саудовские клубы готовы действовать летом 2026 года или даже раньше, если тенденция с его появлением в запасе продолжится.