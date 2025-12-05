Погода
В Бишкек приедет делегация Всемирной Федерации борьбы (UWW)

- Самуэль Деди Ирие
С 5 по 6 декабря Бишкек посетит делегация Всемирной Федерации борьбы (UWW). В рамках визита запланирована официальная встреча с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, где обсудят стратегические направления сотрудничества и перспективы развития борьбы в стране.

Кроме того, гости посетят Академию борьбы имени Изабекова и "Жаштык Арену", а также обсудят возможности проведения международных соревнований в Кыргызстане.

Справка: Всемирная Федерация борьбы (UWW) управляет олимпийскими видами борьбы - греко-римской, вольной и женской, а также развивает дисциплины, такие как грэпплинг, панкратион и пляжная борьба. Штаб-квартира организации находится в Лозанне, Швейцария.


