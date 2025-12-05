До 28 февраля можно покинуть Корею без штрафов и сохранить право на въезд

Министерство иностранных дел информирует, что Министерство юстиции Республики Корея объявило о запуске 90-дневной программы добровольного выезда, которая будет действовать с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года.

Граждане Кыргызской Республики, находящиеся в Корее без действительного визового или иммиграционного статуса, могут выехать из страны в указанный период без штрафных санкций и без запрета на повторный въезд, который обычно применяется при принудительном выдворении.

Программа распространяется на всех иностранцев, нарушивших правила пребывания до 1 декабря 2025 года.

Ограничения программы:

меры не действуют в отношении лиц, совершивших преступления или подлежащих принудительному выдворению.

Министерство рекомендует гражданам Кыргызской Республики, находящимся в Республике Корея без законного статуса, воспользоваться данной возможностью, чтобы избежать штрафов и других неблагоприятных последствий.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в Посольство Кыргызской Республики в Республике Корея по номерам горячей линии:

+82 10 9798 0951

+82 2 379 0951