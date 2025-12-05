Флаг VI Всемирных игр кочевников поднят на Килиманджаро

Эдуард Кубатов, глава Федерации альпинизма Кыргызстана, поднял флаг VI Всемирных игр кочевников на вершине Килиманджаро (5895 м). Вместе с флагом Игр он также водрузил государственный флаг Кыргызстана. Об этом сообщает секретариат ВИК.

Кубатов поделился снимками восхождения в социальных сетях, подчеркнув, что предстоящие Игры станут значимым событием для страны в 2026 году.

VI Всемирные игры кочевников пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Церемония открытия состоится в Бишкеке, а основные соревнования и закрытие - в Иссык-Кульской области. В мероприятии ожидается участие гостей из 89 стран. Игры посвящены этническим видам спорта и традиционным играм кочевых народов Центральной Азии.