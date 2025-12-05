Погода
$ 87.44 - 87.79
€ 100.57 - 101.57

Объявлен расширенный состав сборной Кыргызстана по футболу (U-23)

209  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу (U-23) опубликовала расширенный состав игроков для подготовки к Кубку Азии 2026 года. В команду вошли 24 футболиста, включая вратарей, защитников, полузащитников и нападающих.

Сборы команды проходят в Анталии (Турция) с 2–3 декабря и продлятся до 16 декабря. После возвращения в Кыргызстан игрокам предстоит короткий отдых, а финальный этап подготовки стартует 20 декабря в Аджмане (ОАЭ). Главный тренер команды - Эдмар Ласерда.

В рамках подготовки планируются контрольные матчи, которые помогут тренерскому штабу оценить форму игроков и сформировать окончательный состав на турнир.

Кубок Азии U-23 состоится с 6 по 24 января 2026 года. Кыргызстанская команда будет играть в группе "А" вместе со сборными Вьетнама, Иордании и Саудовской Аравии. Федерация футбола делает ставку на молодых игроков, стремясь сформировать конкурентоспособную команду на международной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453197
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  