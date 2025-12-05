Объявлен расширенный состав сборной Кыргызстана по футболу (U-23)

Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу (U-23) опубликовала расширенный состав игроков для подготовки к Кубку Азии 2026 года. В команду вошли 24 футболиста, включая вратарей, защитников, полузащитников и нападающих.

Сборы команды проходят в Анталии (Турция) с 2–3 декабря и продлятся до 16 декабря. После возвращения в Кыргызстан игрокам предстоит короткий отдых, а финальный этап подготовки стартует 20 декабря в Аджмане (ОАЭ). Главный тренер команды - Эдмар Ласерда.

В рамках подготовки планируются контрольные матчи, которые помогут тренерскому штабу оценить форму игроков и сформировать окончательный состав на турнир.

Кубок Азии U-23 состоится с 6 по 24 января 2026 года. Кыргызстанская команда будет играть в группе "А" вместе со сборными Вьетнама, Иордании и Саудовской Аравии. Федерация футбола делает ставку на молодых игроков, стремясь сформировать конкурентоспособную команду на международной арене.