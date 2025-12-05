Погода
Златан Ибрагимович понесёт факел Олимпиады-2026

- Самуэль Деди Ирие
Легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович войдёт в число факелоносцев на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии. Ибрагимович, ныне старший советник компании RedBird (владельцы "Милана"), примет участие в эстафете олимпийского факела, пройдя через несколько итальянских городов.

Среди других футболистов, участвующих в эстафете, - бывший защитник сборной Италии Чиро Феррара, игрок женской команды "Комо" Алиша Леманн и тренер женской сборной Италии Андреа Сончин.

Эстафета факела стартовала в конце ноября в Олимпии, Греция, и прибудет в Афины 4 декабря для официальной передачи Италии. Итальянский этап начнётся 6 декабря в Риме и пройдёт через 60 городов, завершившись в Милане 5 февраля 2026 года, накануне церемонии открытия на стадионе "Джузеппе Меацца" (Сан-Сиро) 6 февраля.

Ибрагимович, которому 44 года, считается одним из величайших нападающих современности. В его карьере выступления за такие клубы, как "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "ЛА Гэлакси" и "Милан". Он выиграл 34 клубных титула и является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции.

Из-за участия стадиона в церемонии открытия матч Серии А между "Миланом" и "Комо" может быть перенесён, одним из вариантов рассматривается проведение игры в Перте, Австралия.


