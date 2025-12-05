Высшая лига Кыргызстана изменяет правила для легионеров в новом сезоне

В следующем сезоне чемпионата Кыргызстана по футболу команды Высшей лиги будут действовать по новым правилам в отношении иностранных игроков, сообщает Sport АКИpress со ссылкой на КПФЛ.

Согласно обновлённым нормам, команды смогут иметь до 10 легионеров в заявке, но на поле одновременно смогут находиться не более 7 иностранных футболистов. При этом минимум 4 игрока на поле должны иметь кыргызстанское гражданство. Игроки из стран ЕАЭС - Армении, Беларуси, Казахстана и России - не считаются легионерами.

Кроме того, каждая команда сможет зарегистрировать до 50 игроков, среди которых не менее 15 должны быть моложе 21 года.

Изменения направлены на поддержку местных футболистов и развитие национальной сборной.