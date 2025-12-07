Кыргызстан закрепил требования к системам ИИ с высокой степенью опасности

Глава правительства КР Адылбек Касымалиев подписал постановление, согласно которому утверждаются требования к оценке опасности искусственного интеллекта и регулирование высокорисковых ИИ.

Документ принят во исполнение норм Цифрового кодекса и определяет единые правила работы с рисками в области ИИ.

Постановление закрепляет 5 ключевых блоков требований.

Устанавливаются критерии к методике оценки опасности систем искусственного интеллекта, а также требования у управлению рисками для систем ИИ с высокой степенью опасности.

Помимо этого, отдельно определены характеристики таких систем, которые должны обеспечивать их открытость, понятность, контролируемость, точность, надежность и цифровую устойчивость.

Утверждены требования к качеству цифровых данных и к составу технических документов по высокорисковым системам ИИ.

Владельцы систем искусственного интеллекта в КР, вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности обязаны проводить оценку опасности своих решений на соответствующих стадиях жизненного цикла по собственной методике, разработанной с учетом утвержденных требований .

Если по результатам оценки система отнесена к ИИ с высокой степенью опасности, на нее распространяется весь комплекс обязательных норм.

Для высокорисковых систем ИИ владельцы должны внедрить и поддерживать систему управления рисками в течение всего срока эксплуатации, обеспечить соответствие техническим и организационным требованиям, а также подготовить набор технических документов. Эти документы подлежат размещению на официальным вебсайте владельца, а иные предусмотренные Цифровым кодексом и постановлением материалы должны быть доступны в установленном порядке.

Контроль за исполнением документа возлагается на Управление по контролю за исполнение решений президента и кабинета Министров АП КР. Постановление вступит в силу через 15 дней после вступления в силу Цифрового кодекса.