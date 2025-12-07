Джейк Пол и Энтони Джошуа готовят сенсационный бой

Необычный поединок между блогером-боксёром Джейком Полом и экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа становится всё более реальным. Если ранее такое событие казалось маловероятным, то теперь его восприятие изменилось - бой готовят без сомнений.

Бывший чемпион и аналитик Крис Алджиери оценил возможную афишу жёстко: "Если это настоящий бой, он должен закончиться за 90 секунд".

Джошуа уже имеет опыт подобных встреч. В прошлом году он уверенно нокаутировал звезду UFC Франсиса Нганну во втором раунде, показав, что его боксёрский уровень по-прежнему значительно выше бойцов из других дисциплин.

Джейк Пол в своём последнем бою победил экс-чемпиона мира Хулио Сесара Чавеса-младшего. Несмотря на спад карьеры Чавеса, это стало серьёзным достижением для Пола, который продолжает заявлять о своих амбициях стать чемпионом мира.

Однако встреча с Джошуа - совершенно иной уровень. Энтони остаётся олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира, обладая мощным ударом и солидным опытом в супертяжёлом весе. Его "слабый подбородок" обсуждается лишь в контексте боёв против топ-боксёров категории, но не против блогеров.

Ранее Пол готовился к бою с Джервонтой Дэвисом, но тот был отменён. Интересно, что Дэвис - лёгковес (до 61,2 кг), тогда как Джошуа в недавнем бою весил около 115 кг, что делает замену соперника одной из самых необычных в истории.