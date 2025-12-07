Погода
Мырзабеков стал временным чемпионом ACA в России

- Самуэль Деди Ирие
Кыргызстанский боец Жакшылык Мырзабеков одержал победу, став временным чемпионом в бойцовской организации ACA в России.

Событие состоялось в ночь на 6 декабря в рамках турнира ACA 197 в Москве, где Мырзабеков провел со-главный поединок.

Его противником стал россиянин Узаир Абдураков, занимающий вторую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона.

Бой завершился менее чем за минуту: Мырзабеков первым делом нанес точный удар в голову, после чего перевел соперника на землю и задушил его.

Абдураков попытался сдаться, стуча по мату, и в итоге "уснул" в захвате.

Эта победа принесла Мырзабекову временный титул чемпиона и сделала его главным претендентом на бой с действующим чемпионом Абубакаром Вагаевым из России, который взял тайм-аут в карьере до весны 2026 года.


URL: https://www.vb.kg/453221
Теги:
Россия, смешанные бои, Кыргызстан
