На кыргызско-таджикской границе пресекли незаконный перегон скота

На кыргызско-таджикском участке госграницы пресекли попытку незаконного перегона крупного рогатого скота. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Кыргызстана.

По данным ведомства, инцидент произошел в Баткенском районе вблизи местности Коргончо села Кара-Бак рядом с линией государственной границы. Пограничный наряд во время службы выявил перегон трех голов крупного рогатого скота тремя неизвестными вне установленных пунктов пропуска.

При оперативном реагировании пограничники изъяли скот. Нарушители попытались скрыться. В ходе преследования в местности Мазар задержан гражданин Кыргызстана С.У.К., 2010 года рождения.

В настоящее время продолжаются поиски еще двух участников. К розыскным мероприятиям подключены взаимодействующие органы.

Задержанного и изъятый скот доставили в подразделение Государственной пограничной службы для служебного расследования и дальнейшего процессуального оформления.

В Пограничной службе напомнили, что нарушение пограничного режима и попытки незаконного перемещения животных и товаров через госграницу влекут ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики.


