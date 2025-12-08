Погода
Овечкин и "Вашингтон" уступили "Анахайму" в буллитах

- Самуэль Деди Ирие
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" впервые за семь матчей потерпел поражение, уступив "Анахайму" в серии буллитов в рамках заключительной игры выездного турне по Калифорнии.

Команда столкнулась с проблемой на позиции вратаря: после травмы Чарли Линдгрена единственным доступным голкипером остался Логан Томпсон. В резерв срочно был заявлен 35-летний Паркер Милнер, завершивший карьеру четыре года назад, однако на лёд он не вышел.

Матч проходил напряжённо: "Кэпиталз" трижды выходили вперёд благодаря голам Тома Уилсона, Этена Фрэнка и Алексея Протаса, но "Анахайм" каждый раз находил ответ. Молодой канадский форвард Беккетт Сеннеке отметился голом и результативной передачей.

В третьем периоде "Дакс" создавали больше опасных моментов, но оба голкипера успешно отражали броски. Серия буллитов завершилась победой "Анахайма" - два точных броска Троя Терри и Мэйсона Мактавиша решили исход встречи. "Вашингтон" сумел ответить лишь одной реализацией и потерпел поражение.

Капитан "столичных" Александр Овечкин, набравший очки в шести предыдущих матчах, остался без результативных действий и не участвовал в буллитах.


