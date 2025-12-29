Погода
Экослужбы выявили факт незаконного разведения огня в центре Бишкека

На площади Ала-Тоо в Бишкеке выявлен факт незаконного, несанкционированного разведения огня. За правонарушение нарушитель оштрафован на 28 тысяч сомов.

Как сообщили в Службе экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, нарушение было зафиксировано в ходе рейдовых мероприятий по городу Бишкек и Аламудунскому району. По факту были приняты соответствующие меры реагирования.

Штраф наложен на основании статьи 230 Кодекса Кыргызской Республики О правонарушениях. Кроме того, от нарушителя получено гарантийное письмо о полном прекращении разведения огня начиная с 29 декабря 2025 года.

В ведомстве отметили, что контрольные и рейдовые мероприятия будут продолжены и усилены. Граждан призывают строго соблюдать экологические требования, нормы законодательства и правила общественного порядка.


штраф, экология, Бишкек, площадь Ала-Тоо
