Бишкекчканка лишилась 6,5 млн сомов из-за телефонных мошенников

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве на сумму 6,5 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, злоумышленники, представляясь сотрудниками сотовых и банковских компаний, обманным путём завладели деньгами жительницы столицы.

В милицию обратилась гражданка Л.И. которая указала, что неизвестные лица, введя её в заблуждение, незаконно завладели денежными средствами в особо крупном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе следственных, оперативно-технических и розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый гражданин- М.А., 1989 года рождения, который был водворен в ИВС.

Подозреваемые, представляясь сотрудниками банковских и сотовых компаний, сообщали потерпевшей заведомо ложную информацию о якобы возникшей угрозе её денежным средствам и оформлении кредитов.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников преступления.