Фабио Каннаваро – главный тренер сборной Узбекистана по футболу

После выхода национальной сборной на Чемпионат мира 2026 руководство Футбольной ассоциации Узбекистана начало активно искать тренера с мировым именем, который бы готовил команду к этому историческому событию. Поступали сообщения, что ведутся переговоры с такими маститыми специалистами, как немец Йоахим Лев, португалец Паулу Бенту. Однако подписать их не получилось и предпочтение отдали тренеру следующего поколения – 52-летнему итальянцу Фабио Каннаваро.

Причины назначения Каннаваро на должность

Поклонники узбекистанского футбола неоднозначно оценили увольнение Тимура Кападзе после того, как под его руководством "белые волки" пробились на ЧМ 2026. Но руководство федерации пояснило свой выбор необходимостью усиления коллектива перед престижным форумом. Вице-президент ФАУ Равшан Ирматов отметил, что Каннаваро был защитником высочайшего класса, а на мундиале Узбекистану придется играть от обороны.

Другой довод в пользу иностранного мастера состоял в том, что сборная не была творением самого Кападзе. Базис и стиль игры заложил словенец Сречко Катанец, возглавлявший команду с 2021. К тому же лидеры коллектива, играющие в европейских чемпионатах, скорее воспримут видение игры представителя европейского футбола.

Тренерская карьера итальянца

Интересно, то что тренерскую карьеру Фабио провел в основном в Азии. Отметим следующие этапы:

в 2014 впервые возглавляет клуб – китайский Гуанчжоу Эвергранд; в 2015 переезжает в Саудовскую Аравию для работы с Аль-Насром; в 2016 возвращается в Китай, а в 2017 снова переходит в Эвергранд, где и достиг максимальных турнирных успехов; в 2019 получил шанс руководить китайской сборной, но проиграл два матча как и.о. и не заработал должность; с 2022 по 2025 скитался по европейским клубам – Беневенто, Удинезе, Динамо Загреб.

Успешный период был только в Гуанчжоу, а со сборной командой Каннаваро и вовсе провалился. Тренерский путь итальянца сложно назвать звездным.

Первые успехи во главе узбекистанской команды

Но во главе узбекистанской команды тренер проиграл один матч из четырех – сильному коллективу из Уругвая 1:2. В дебютном же контрольном поединке обыгран Кувейт 2:0. Затем "белые волки" взяли трофей Al Ain International Cup, победив в финале Иран в серии пенальти. Турнир носит товарищеский статус, но для подготовки к ЧМ подходит. Поклонники футбола Узбекистана с нетерпением ждут весенние подготовительные матчи, которые покажут новаторские иземенния в игре под руководством европейского наставника.