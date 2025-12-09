Казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов ЕНПФ

С 1 января 2026 года в Казахстане начнёт действовать обновлённая система контроля за уплатой пенсионных взносов. Теперь приостановление банковских операций гражданам и предпринимателям будет грозить только в том случае, если их задолженность превысит 6 МРП - 25,9 тыс. тенге. Хотя формулировка звучит строго, сами власти уверяют: изменения на самом деле смягчают действующие меры и снижают давление на бизнес, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Курсив".

Сколько казахстанцев накопили пенсионные долги

По данным Комитета государственных доходов, задолженности по обязательным пенсионным отчислениям накопили 133 338 плательщиков и агентов - в эту категорию в том числе входят операторы онлайн-платформ и приложений, где работают сотрудники.

Общая сумма долга: 534,5 млн тенге Средний долг на предприятие: около 4 тыс. тенге Большинство должников - микробизнес без сотрудников

Из них 98 397 плательщиков (73,8%) имеют задолженность, не превышающую новый порог. Их совокупный долг - 380,2 млн тенге, в среднем - 3,9 тыс. тенге.

В КГД подчёркивают, что в основной массе это компании без наёмных работников:

"Задолженность по социальным платежам в основном формируется за самого индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица, что не наносит ущерб интересам сотрудников".

Таким образом, 26,2% плательщиков - примерно 34,9 тыс. человек - не вписываются в новый порог и рискуют попасть под меры взыскания.

Когда именно могут заблокировать счета

Новый порог вступает в силу 1 января 2026 года. Алгоритм действий КГД будет следующим:

Как работает механизм:

Если задолженность превышает 25 950 тенге, налоговые органы направляют уведомление - на это отводится до пяти рабочих дней.

Если долг не погашен в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления, расходные операции по банковским счетам и кассам могут быть приостановлены.

Блокировка - частичная, а не тотальная

Ограничения по счетам будут вводиться только в пределах суммы долга, что позволит предпринимателям продолжать деятельность.

В кассовых операциях послаблений нет: при блокировке расходные операции приостанавливаются полностью.

Кого касается норма

юридических лиц и их филиалов; нерезидентов с постоянным учреждением в РК; индивидуальных предпринимателей; лиц частной практики.

Зачем государство меняет подход к взысканию долгов

Ранее счета могли заблокировать даже из-за 1 тенге задолженности - подход, который бизнес давно критиковал как чрезмерный. Новые правила реализуют поручение президента Касым-Жомарта Токаева от 2 сентября 2024 года об отказе от излишне карательных мер.

Что меняется для бизнеса

По оценке КГД, реформа:

уменьшает давление на микробизнес; исключает блокировки из-за незначительных сумм; позволяет сосредоточить усилия на крупных должниках, чьи долги могут затрагивать интересы работников.

"Мера позволит субъектам микробизнеса продолжать деятельность без ограничения банковских счетов при небольшой задолженности", - отметили в ведомстве.

Какие виды пенсионных отчислений действуют в Казахстане сейчас

В стране предусмотрено четыре вида пенсионных взносов:

ОПВР - обязательный пенсионный взнос работодателя (2,5%, введён в 2024 году). ОПВ - обязательные пенсионные взносы работника (10% от дохода). ОППВ - профессиональные пенсионные взносы (5% для сотрудников с вредными условиями труда, оплачивает работодатель). ДПВ - добровольные взносы, вносятся самим гражданином по желанию.

