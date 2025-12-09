"Реал Мадрид" сенсационно уступил "Сельте"

"Реал Мадрид" потерпел неожиданное поражение 0:2 от "Сельты" на "Сантьяго Бернабеу". Главным героем встречи стал Виллиот Сведберг, забивший эффектный гол пяткой в начале второго тайма и оформивший дубль в компенсированное время.

Мадридцы усложнили себе задачу, оставшись в меньшинстве после удаления Фран Гарсии, который получил две жёлтые карточки за минуту. В концовке матча вторую красную карточку получил Álваро Каррерас, и хозяева доигрывали вдевятером.

Голкипер "Сельты" Ионут Раду несколько раз спас свою команду, отразив удары Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе. Победа стала первой для галисийцев на этом стадионе за 19 лет.

"Реал" остаётся на 36 очках и отстаёт от "Барселоны" на четыре пункта, выиграв лишь один из последних пяти матчей. Теперь команда Хаби Алонсо готовится к поединку Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".