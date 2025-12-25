Садыр Жапаров: Зарплаты учителей и врачей с 1 апреля вырастут вдвое

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о масштабном повышении заработных плат работников социальной сферы. Об этом он сообщил 25 декабря во время четвертого Народного курултая, подчеркнув, что уважение к учителям и врачам является основой сильного и развитого государства.

По словам главы государства, именно учителя формируют будущее нации, а врачи стоят на страже здоровья и жизни людей. Однако сегодня представители этих профессий нередко сталкиваются с неуважением, грубым отношением и даже насилием.

"Это предел безкультурья. Мы обязаны вернуть уважение к этим святым профессиям. Без почитания учителей и врачей невозможно построить культурную и развитую страну", - подчеркнул президент.

В этой связи принято решение с 1 апреля 2026 года повысить заработные платы работников образования и здравоохранения в среднем на 100 процентов. Ранее речь шла о росте на 50 процентов, однако, как пояснил Садыр Жапаров, после дополнительных обсуждений было принято решение ввести президентскую компенсацию в размере 15 тысяч сомов, что позволило фактически удвоить доходы.

"Недавно глава Кабинета министров сказал, что не менее чем на 50 процентов повысим зарплату. Вчера мы в моем кабинете посоветовались и решили, что введя дополнительную ставку в размере 15 000 сомов президентской компенсации, сможем в среднем повысить зарплаты на 100 процентов", - рассказал он.

Он привел примеры: "На сегодня зарплата учителей в среднем 26 тысяч сомов, а после повышения с апреля составит в среднем 52 тысячи сомов. Зарплата учителей зависит от уровня образования, педагогического стажа, квалификационной категории, региона, предмета и недельной нагрузки. Для школы в городе с педагогическим средним образованием, но без педагогического стажа, новый учитель с апреля будет получать 36 тысяч 800 сомов, после выплаты социальных и налоговых платежей на руки - 31 тысячу 200 сомов. У учителя с районным коэффициентом 1,8, работающего и живущего в высокогорном районе, со стажем работы свыше 30 лет, учителя математики сейчас получают 65 тысяч 800 сомов, а с апреля 2026 года зарплата составит 97 тысяч 600 сомов".

Он отметил, что средняя зарплата медиков в настоящее время составляет 31 тысячу 500 сомов, а с апреля 2026 года достигнет 62 тысяч 500 сомов, на руки после выплаты социальных и налоговых платежей свыше 50 тысяч сомов.

"Новый врач в городе без опыта и с одной ставкой сейчас получает 16 тысяч 900 сомов, а после повышения составит 42 тысячи 100 сомов, на руки после выплаты социальных и налоговых платежей 35 тысяч 500 сомов. Врач высокой квалификации с 30-летним стажем, работающий в условиях высокогорья, будет получать 91 тысячу 800 сомов, на руки 75 тысяч 700", - сказал он.

Президент также рассказал о зарплатах других работников: "Средняя зарплата артистов составляет 20 тысяч 700 сомов, с апреля 2026 года она составит 46 тысяч 500 сомов, на руки после выплаты социальных и налоговых платежей 39 тысяч. Средняя зарплата тренеров составит 58 тысяч 900 сомов, на руки 45 тысяч. Технический и обслуживающий персонал с апреля 2026 года после добавления президентской компенсации в 5 тысяч сомов по одной ставке в среднем вырастет на 80 процентов".

Он подчеркнул, что эти решения по повышению зарплат направлены на укрепление статуса работников и на признание их неоценимого вклада в развитие нации.

"Зарплаты учителей с 1 апреля повысятся в два раза, а не на 50 процентов, как ранее говорил глава Кабмина. Мы приняли это решение вчера. Молодой педагог в городе сразу после вуза начнет получать 36 тысяч 800 сомов (на руки 31 тысячу 200), а учитель математики с 30-летним стажем, работающий в отдаленном горном районе, вместо 65 тысяч 800 будет получать 97 тысяч 600 сомов. Средние зарплаты медиков с 1 апреля существенно вырастут с 31 тысячи 500 сомов до 62 тысяч 500, на руки более 50 тысяч. Молодой врач без опыта в городе будет получать 42 тысячи 100 сомов, на руки 35 тысяч 500, а врач высокой квалификации с 30-летним стажем 91 тысячу 800, на руки 75 тысяч 700", - заключил он.