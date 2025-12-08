Погода
"Семей" одержал зрелищную победу над "Пястом" и вышел в четвертьфинал

220
- Самуэль Деди Ирие
Казахстанский клуб "Семей" вышел в четвертьфинал после яркой победы над польским "Пястом" - 5:3. Несмотря на неудачное начало и два пропущенных мяча, команда сумела перехватить инициативу и переломить ход встречи. По сумме двух матчей счёт составил 8:6 в пользу представителей Казахстана.

Теперь "Семей" встретится с французской "Этуаль". Четвертьфинальные игры состоятся в феврале и марте, а победители получат путёвку в "Финал четырёх", который пройдёт в мае.

Ранее платформа Score 90 включила казахстанского форварда Дастана Сатпаева в топ-5 лучших молодых игроков планеты - рядом с футболистами "Баварии", ПСЖ, "Ливерпуля" и "Атланты".


Теги:
Казахстан, футбол
