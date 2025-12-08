Погода
$ 87.39 - 87.76
€ 101.05 - 101.95

Бекхэм: победа "Интер Майами" в Кубке MLS - вершина моей карьеры

350  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Интер Майами" впервые в своей истории выиграл Кубок MLS, обыграв "Ванкувер Уайткэпс" 3:1, и совладелец клуба Дэвид Бекхэм назвал этот успех "одним из величайших моментов" своей карьеры.

В финале автогол Эдиэра Окампо вывел Майами вперёд, Али Ахмед сравнял счёт, но Родриго Де Пауль и Тадео Альенде принесли команде долгожданную победу.

"Выиграть трофей как игрок и теперь как владелец - это особенное чувство. Думаю, такого ещё никто не делал", - сказал Бекхэм в интервью The Athletic. Он подчеркнул, что победа на домашнем стадионе делает момент ещё более значимым.

Ключевую роль в успехе сыграл Лионель Месси - 43 гола и 26 ассистов за сезон, включая две голевые передачи в финале. Бекхэм отметил, что приглашение аргентинца оправдало все усилия:

"Я обещал MLS, что привезу лучшего игрока, и мы это сделали".

Месси, которому 38 лет, ранее подписал новый контракт с "Майами" до 2028 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453268
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  