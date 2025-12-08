Бекхэм: победа "Интер Майами" в Кубке MLS - вершина моей карьеры

"Интер Майами" впервые в своей истории выиграл Кубок MLS, обыграв "Ванкувер Уайткэпс" 3:1, и совладелец клуба Дэвид Бекхэм назвал этот успех "одним из величайших моментов" своей карьеры.

В финале автогол Эдиэра Окампо вывел Майами вперёд, Али Ахмед сравнял счёт, но Родриго Де Пауль и Тадео Альенде принесли команде долгожданную победу.

"Выиграть трофей как игрок и теперь как владелец - это особенное чувство. Думаю, такого ещё никто не делал", - сказал Бекхэм в интервью The Athletic. Он подчеркнул, что победа на домашнем стадионе делает момент ещё более значимым.

Ключевую роль в успехе сыграл Лионель Месси - 43 гола и 26 ассистов за сезон, включая две голевые передачи в финале. Бекхэм отметил, что приглашение аргентинца оправдало все усилия:

"Я обещал MLS, что привезу лучшего игрока, и мы это сделали".

Месси, которому 38 лет, ранее подписал новый контракт с "Майами" до 2028 года.