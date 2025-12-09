Пётр Ян вернул титул UFC, остановив серию Двалишвили

Новый чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян одержал победу над Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323, вернув себе титул чемпиона в легчайшем весе и завершив 14-боевую серию грузинского бойца. Для Яна это стало реваншем за поражение в их первом поединке в 2023 году.

Ислам Махачёв отреагировал на результат в социальных сетях, поддержав Двалишвили и поздравив Яна: "Мераб - один из величайших в октагоне. Петя, ты заслужил этот титул".

Поражение помешало Двалишвили приблизиться к рекорду UFC по победам подряд - он остановился на отметке 14, в то время как Махачёв и Андерсон Силва делят рекорд из 16 побед.